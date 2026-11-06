Ostiamare x Spezia: onde assistir, horário e escalações
Ostiamare x Spezia: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ostiamare e Spezia se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ostiamare foi derrotado pelo Livorno por 1 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Já o Spezia vem de vitória sobre o Atalanta II por 2 a 1, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Ostiamare ocupa posição intermediária no Grupo B da Serie C1 2026/2027, enquanto o Spezia figura entre os primeiros colocados do mesmo grupo, refletindo a boa fase recente da equipe visitante.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; M. Cotali, R. Brosco, D. Piroli e E. Tesauro; M. Spinosa, F. Casolari e F. Carbone; I. Wade Papa, I. Badje e R. Tonin.
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e A. Matějů; K. Bright, G. Capomaggio e Joselito; A. Cardinali, K. Cannavò e D. Cazzadori.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 7 horas
Onde Assistir
Monaco x Nordsjaelland: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
AZ Alkmaar x Juventus: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
Bayer Leverkusen x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (05/11/2026)Há 18 horas
Onde Assistir
Milan x Ferencváros: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 horas
Mais LANCE!