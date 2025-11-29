Simone Lee disputa sua primeira temporada da carreira no voleibol brasileiro, mas parece que é de casa há muito tempo. Em seis jogos que disputou na Superliga, a ponteira foi eleita a melhor da partida em três. A americana é pilar do Rubro-Negro, que venceu o Minas nesta sexta-feira (28), por 3 sets a 2 (20/25, 28/26, 15/25, 25/18 e 15/8). Com o resultado, a equipe desponta como a último invicta e vice-líder da competição.

Na vitória sobre o time mineiro, Simone foi mais uma vez premiada com o Troféu VivaVôlei. A ponteira anotou 25 pontos. Destes, 18 foram de ataque, cinco de bloqueio e dois de saque. O desempenho da americana foi fundamental para levar o Flamengo à recuperação na partida e à vitória de virada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a jogadora destacou o coletivo como o principal impulsionador da campanha invicta do Flamengo na competição até aqui.

— Todo mundo viu isso hoje. Nós mostramos determinação e vontade de vencer. Todas fizemos um ótimo trabalho. Não sinto como se tivesse apenas uma pessoa no time que contribui para as vitórias, e é muito legal de ver isso. Temos um ótimo elenco, tanto titular quanto reserva. Podemos chamar qualquer pessoa a qualquer hora, e todas vão contribuir muito. Isso torna jogar muito mais fácil, ficamos mais livres — disse Simone Lee.

Em momentos da partida contra o Minas, Bernardinho realizou algumas mudanças que surtiram efeito. O técnico colocou a ponteira Helena no lugar de Karina, e também trocou as levantadoras, com Vívian em quadra para a saída de Giovana.

Simone Lee e a atmosfera do Maracãzinho

Ao comentar o jogo, Simone Lee também exaltou a torcida rubro-negra que compareceu em grande número no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

— A torcida nos levou a ganhar esse jogo. Eu não sei como explicar, mas a sensação era como se nós estivéssemos na arquibancada com eles também. Foi muito especial. Jogamos com muita vontade, energia e determinação. Foi muito legal jogar aqui (no Maracanãzinho) nesta noite — compartilhou a ponteira.