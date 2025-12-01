Vôlei: Rosamaria é escolhida para All-Star Game do Japão
Oposta atua pelo Denso Airybees, clube japonês
Estrela da Seleção Brasileira de vôlei e destaque no cenário internacional de clubes, Rosamaria foi convidada para participar do All-Star Game (Jogo das Estrelas) 2025/26 do Japão. A partida acontece na cidade de Kobe, no dia 31 de dezembro do próximo ano. A oposta faz sua terceira temporada no país, onde atua pelo Denso Airybees.
A jogadora está na lista divulgada pela S.V League, a Liga Japonesa de Vôlei, na última sexta-feira (28). Além dela, outras grandes atletas do voleibol internacional foram anunciadas. São elas: Lise Van Hecke (oposta belga), do Osaka Marvelous; Brionne Butler (central americana), do Astemo Rivale; e Nootsara Tomkom (levantadora tailandesa), do Kariya Queenseis. Confira todos os nomes abaixo.
O All-Star Game japonês reúne os melhores jogadores de vôlei que atuam no país. Além disso, é utilizado como forma de entretenimento para todas as idades, por meio de parcerias com marcas e ações para além do jogo.
Carreira de Rosamaria no Japão
A oposta chegou ao voleibol japonês em 2023. Desde então, defende o Denso Airybees e se destaca no cenário do país. Ano passado, foi eleita a "jogadora mais impressionante" da liga japonesa, além de ter sido a segunda maior pontuadora do campeonato. Antes de chegar ao Japão, Rosamaria atuou na Itália, a principal liga do vôlei internacional, por quatro temporadas.
