Mackenzie vence o Tijuca e entra no G-8 da Superliga
Equipe carioca está na décima posição da tabela
O Batavo Mackenzie venceu o Tijuca Tênis Clube, neste domingo (30), e entrou no G-8 da Superliga Feminina de Vôlei (grupo dos times que se classificam para a fase decisiva). Jogando em casa, o time mineiro conquistou a vitória por 3 sets a 1 (25/19,25/12, 24/26 e 25/21) .
No primeiro set, a equipe do Mackenzie não tomou conhecimento do adversário. Impondo um ritmo forte fechou a etapa inicial em 25 a 19. O segundo set foi ainda mais tranquilo. Bastante desconcentradas, as jogadoras cariocas erraram muito e fizeram pouco mais de 10 pontos: 25 a 12.
Com o jogo nas mãos, o Mackenzie parecia que iria fechar o terceito set sem dificuldade. Acontece que o Tijuca Tênis Clube entrou na partida e, com Ariele em boa fase, com 26 pontos no confronto, venceu por 26 a 24.
No quarto set, a equipe de Minas Gerais veio com força total. Jogando dentro de casa encerraram o set em 25 a 21 vencendo o confronto por 3 sets a 1.
O próximo compromisso do Tijuca Tênis Clube será contra o Paulistano Barueri. O jogo acontece no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (04). Já o Mackenzie joga fora de casa contra o Brasília no Ginásio Taguatinga do Norte, na próxima sexta-feira (05). Ambas as partidas são válidas pela nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei temporada 2025/206.
