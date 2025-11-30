menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mackenzie vence o Tijuca e entra no G-8 da Superliga

Equipe carioca está na décima posição da tabela

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
21:48
Atualizado há 2 minutos
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
imagem cameraTijuca é superado pelo Mackenzie na Superliga (Foto: Thiago Mendes / TTC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Batavo Mackenzie venceu o Tijuca Tênis Clube, neste domingo (30), e entrou no G-8 da Superliga Feminina de Vôlei (grupo dos times que se classificam para a fase decisiva). Jogando em casa, o time mineiro conquistou a vitória por 3 sets a 1 (25/19,25/12, 24/26 e 25/21) .

continua após a publicidade

No primeiro set, a equipe do Mackenzie não tomou conhecimento do adversário. Impondo um ritmo forte fechou a etapa inicial em 25 a 19. O segundo set foi ainda mais tranquilo. Bastante desconcentradas, as jogadoras cariocas erraram muito e fizeram pouco mais de 10 pontos: 25 a 12.

Com o jogo nas mãos, o Mackenzie parecia que iria fechar o terceito set sem dificuldade. Acontece que o Tijuca Tênis Clube entrou na partida e, com Ariele em boa fase, com 26 pontos no confronto, venceu por 26 a 24.

continua após a publicidade

No quarto set, a equipe de Minas Gerais veio com força total. Jogando dentro de casa encerraram o set em 25 a 21 vencendo o confronto por 3 sets a 1.

O próximo compromisso do Tijuca Tênis Clube será contra o Paulistano Barueri. O jogo acontece no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (04). Já o Mackenzie joga fora de casa contra o Brasília no Ginásio Taguatinga do Norte, na próxima sexta-feira (05). Ambas as partidas são válidas pela nona rodada da Superliga Feminina de Vôlei temporada 2025/206.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias