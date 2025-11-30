Técnico do Osasco reclama de inundação em ginásio do Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Osasco na última sexta-feira (28) foi marcada por um incidente de tensão no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro. Fortes chuvas na capital fluminense causaram a entrada de água para a quadra e a arquibancada, devido a goteiras e um sistema de escoamento inadequado.

O ocorrido gerou revolta em Luziomar, técnico do time paulista, que alegou não ser a primeira vez que o problema acontece. O treinador destacou o alto investimento dos clubes e o risco de acidentes ao jogar nessas condições.

A paralisação durou cerca de 20 minutos, foi no início do quarto set. Membros das comissões técnicas e ajudantes agiram rapidamente, utilizando pó de magnésio e secando a quadra para evitar problemas maiores. Enquanto isso, a torcida tricolor foi forçada a deixar sua arquibancada — afetada por uma "cachoeira" que jorrava no local — e a dividir espaço com os torcedores do Osasco. As jogadoras fizeram um aquecimento durante a pausa. Mesmo depois da retomada da partida, a quadra precisou ser enxugada diversas vezes, atendendo a reclamações das atletas.

Mesmo debaixo de chuva a torcida tricolor foi destaque

A partida foi muito disputada e estratégica para as jogadoras do Fluminense, que enfrentaram as paulistas em uma batalha emocionante. O primeiro set, marcado por testes e erros do time das Laranjeiras, acabou nas mãos das adversárias. No entanto, o segundo e o terceiro sets trouxeram a reorganização do Fluminense, que inflamou as parciais e respondeu com força total ao apoio da torcida presente.

A força da torcida foi testada no quarto set, quando a tempestade apertou. Após a pausa, o público continuou lá, incentivando o time. Mesmo com as adversárias levando a quarta parcial, a crença na vitória permaneceu.

E a persistência valeu a pena. Com a torcida a plenos pulmões, o Fluminense se estabeleceu e levou a partida para um tie-break fenomenal, garantindo a vitória com a euforia dos fãs que aguardaram cada segundo pelo resultado.

Fluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Fluminense volta à ação somente no dia 9 de dezembro. O time enfrentará o Sesc Flamengo, em um clássico duelo carioca marcado para às 21h30 (de Brasília). Já o Osasco, joga contra o Minas, na quinta-feira (4). A partida tem início 19h30 (de Brasília).