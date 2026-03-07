Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da final do Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), no Maracanã, a partir das 18h (de Brasília), pela grande final do Campeonato Carioca de 2026. A decisão será disputada em jogo único, e quem vencer levanta a taça. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube.

Como chegam Fluminense e Flamengo?

O Fluminense chega à decisão após eliminar o Vasco na semifinal e tenta conquistar seu 34º título estadual. Campeão da Taça Guanabara, o time de Luis Zubeldía fará a final com mando administrativo no Maracanã e terá o treinador novamente à beira do campo após cumprir suspensão na semifinal.

Para a decisão, o Tricolor não contará com Facundo Bernal e Nonato, ambos em recuperação de lesão.

O Flamengo, atual campeão carioca, busca levantar o troféu estadual pela 40ª vez. A final marcará também a estreia de Leonardo Jardim no comando da equipe rubro-negra após a saída de Filipe Luís.

No elenco rubro-negro, o único desfalque confirmado é Saúl, que segue em recuperação após cirurgia. Bruno Henrique ainda é dúvida para a decisão.

Ficha Técnica ✅

FLUMINENSE X FLAMENGO

Final do Campeonato Carioca

📍Estádio: Maracanã, RJ

⏰Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)

📺Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

📟 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata (Luiz Araújo).