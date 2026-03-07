menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da final do Carioca

Decisão será disputada em jogo único no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
22:19
Fluminense x Flamengo - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Flamengo - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), no Maracanã, a partir das 18h (de Brasília), pela grande final do Campeonato Carioca de 2026. A decisão será disputada em jogo único, e quem vencer levanta a taça. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Fla-Flu
Final do Campeonato Carioca
Data e Hora
domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)
Local
Maracanã, RJ
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo
Assistentes
Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto
Var
Carlos Eduardo Nunes Braga
Onde assistir

➡️ Zubeldía x Jardim: Fluminense e Flamengo chegam à final em momentos opostos

Como chegam Fluminense e Flamengo?

O Fluminense chega à decisão após eliminar o Vasco na semifinal e tenta conquistar seu 34º título estadual. Campeão da Taça Guanabara, o time de Luis Zubeldía fará a final com mando administrativo no Maracanã e terá o treinador novamente à beira do campo após cumprir suspensão na semifinal.

Para a decisão, o Tricolor não contará com Facundo Bernal e Nonato, ambos em recuperação de lesão.

O Flamengo, atual campeão carioca, busca levantar o troféu estadual pela 40ª vez. A final marcará também a estreia de Leonardo Jardim no comando da equipe rubro-negra após a saída de Filipe Luís.

continua após a publicidade

No elenco rubro-negro, o único desfalque confirmado é Saúl, que segue em recuperação após cirurgia. Bruno Henrique ainda é dúvida para a decisão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ficha Técnica
FLUMINENSE X FLAMENGO
Final do Campeonato Carioca

📍Estádio: Maracanã, RJ
Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, 18h (de Brasília)
📺Onde assistir:  Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e também da ge TV no YouTube
🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto
📟 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

continua após a publicidade

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata (Luiz Araújo).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias