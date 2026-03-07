Rayssa Leal na final do Mundial de Skate: confira horário e onde assistir

Neste domingo (8), Rayssa Leal volta à pista do Parque Cândido Portinari, em São Paulo, para a disputa da final do Mundial de Skate. A bateria que vai decidir o título do street está marcada para as 11h15 (de Brasília), com transmissão da TV Globo e do Sportv, além do Globoplay (streaming). A brasileira busca o tricampeonato, e o Lance! acompanha em tempo real.

Como foi a semi de Rayssa Leal?

A disputa começou com pouco mais de uma hora de atraso devido às chuvas na capital paulista. Os treinos programados para o início da manhã foram cancelados para agilizar o cronograma do dia e a primeira bateria foi interrompida por alguns minutos.

Quando chegou o momento de Rayssa Leal competir, na segunda bateria, o tempo já estava firme e as atletas foram à pista sob sol intenso. A brasileira abriu a semifinal com uma volta perfeita, bem mais solta do que o apresentado na véspera, somando 62.56 logo de cara. Ela elevou o nível na segunda linha e aumentou a nota para 67.24.

Rayssa Leal durante bateria das quartas de final no Mundial de Skate (Foto: Thiago da Luz/ STU)

Antes mesmo da disputa de manobras, Rayssa já figurava dentro da zona de classificação, com um provisório oitavo lugar. Na primeira tentativa, não conseguiu encaixar seu boardslide. Na segunda tentativa, encaixou a manobra no corrimão e recebeu 75.28 dos juízes para assumir a liderança provisória da prova. Com total de 142.52, ela ficou atrás apenas da japonesa Coco Yoshizawa, que assumiu a ponta na última manobra.

