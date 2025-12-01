Nesta segunda-feira (1), o Campinas venceu o Suzano por 3 sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/18) no Ginásio do Taquaral, em jogo válido pela oitava rodada da Superliga Masculina. Na reedição da final do Campeonato Paulista 2025, a equipe novamente levou a melhor após ser dominante durante todo o confronto. Por outro lado, o adversário teve dificuldades em se encontrar no ritmo da partida.

Adriano foi o atleta premiado com o Troféu VivaVôlei. O ponteiro marcou 18 pontos, entre 15 de ataque e três de saque, arma importante do Campinas na partida. No total, a equipe conquistou 14 pontos nesse fundamento.

A vitória leva o Campinas à segunda posição da Superliga, com 23 pontos e apenas uma derrota em oito jogos. A equipe tem a mesma pontuação do líder Praia Clube, que ainda não perdeu na competição, e do Cruzeiro, terceiro colocado. Já o Suzano é o sexto da tabela, com 11 pontos. Até aqui, o time conquistou três vitórias em oito jogos.

Como foi o jogo?

Os três sets seguiram roteiros parecidos, com o Campinas chegando ao meio da parcial já com uma diferença confortável de ser controlada. No primeiro, a agressividade no saque e os dez pontos do ponteiro Adriano, além da boa distribuição do levantador Bruninho, foram essenciais para o Campinas começar a partida com o pé direito.

Após a vitória na primeira parcial, por 25 a 20, a equipe manteve o bom ritmo, sem chances de reação ao Suzano. Assim, fechou o segundo set em 25 a 16, e sacramentou a conquista dos três pontos ao ganhar o terceiro por 25 a 18.

Na reedição da Final do Paulista, Campinas vence Suzano (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Campinas volta à quadra na próxima segunda-feira (8), às 21h (de Brasília), em duelo que vale a briga direta pela liderança da tabela. O time joga contra o Praia Clube, atual primeiro colocado da Superliga Masculina, fora de casa. Já o Suzano visita o JF Vôlei, também na segunda-feira, às 18h30 (de Brasília).