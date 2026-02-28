Osasco x Minas na final da Copa Brasil de vôlei: confira horário e onde assistir

Neste sábado (28), Osasco e Minas voltam à quadra do Ginásio Moringão, em Londrina (PA), em busca do título da Copa Brasil de vôlei 2026. O confronto entre as equipes acontece às 21h (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ De virada, Minas vence Praia Clube e avança à final da Copa Brasil de vôlei

➡️ Osasco busca reação contra Sesc Flamengo e é finalista da Copa Brasil de vôlei

Para avançarem à decisão, cada time passou por um grande clássico nacional na fase de semifinais. O Osasco, atual campeão da Copa Brasil, superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17). Já o Minas passou pelo Praia Clube por 3 a 1, nas parciais 20/25, 25/16, 25/18 e 25/20.

A equipe paulista acumula quatro títulos da Copa Brasil e busca se tornar a maior campeã do torneio. Caso contrário, o Osasco verá o time mineiro chegar ao empate nesse quesito, já que o Minas levantou o troféu em três oportunidades.

continua após a publicidade

Osasco é finalista da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campanhas das equipes na competição

Quartas de final

Osasco 3 x 2 Fluminense - 25/17, 25/18, 25/22, 25/18 e 15/12

x 2 Fluminense - 25/17, 25/18, 25/22, 25/18 e 15/12 Minas 3 x 0 Maringá - 25/16, 25/16 e 25/17

Semifinal

Osasco 3 x 0 Sesc RJ Flamengo - 25/21, 26/24 e 25/17

x 0 Sesc RJ Flamengo - 25/21, 26/24 e 25/17 Minas 3 x 1 Praia Clube - 20/25, 25/16, 25/18 e 25/20

🤑🏐 Aposte em quem vencerá a Copa Brasil feminina de vôlei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Informações de Osasco x Minas na final da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir no Sportv