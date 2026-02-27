Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Liverpool e West Ham se enfrentam neste sábado (28), às 12h (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Anfield, Liverpool (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
O Liverpool tenta se manter firme na disputa por uma vaga na próxima Champions League e busca o terceiro triunfo seguido para seguir próximo ao G-4. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a sexta colocação, com 45 pontos, mesma pontuação do Chelsea e três a menos que o Manchester United, atual quarto colocado.
Do outro lado, o West Ham vive momento delicado. O time venceu apenas uma das últimas cinco partidas e não conseguiu manter regularidade após a saída de Lucas Paquetá para o Flamengo. Na tabela, os londrinos aparecem na 18ª posição, com 25 pontos, dois a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento.
Liverpool 🆚 West Ham
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 12h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tim Robinson
🚩 Assistentes: Richard West, Marc Perry e Chris Kavanagh (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Curtis Jones; Salah, Ekitké e Gakpo.
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi e Diouf; Mateus Fernandes, Magassa e Soucek; Bowen, Taty Castellanos e Summerville.
