O Liverpool tenta se manter firme na disputa por uma vaga na próxima Champions League e busca o terceiro triunfo seguido para seguir próximo ao G-4. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a sexta colocação, com 45 pontos, mesma pontuação do Chelsea e três a menos que o Manchester United, atual quarto colocado.

Do outro lado, o West Ham vive momento delicado. O time venceu apenas uma das últimas cinco partidas e não conseguiu manter regularidade após a saída de Lucas Paquetá para o Flamengo. Na tabela, os londrinos aparecem na 18ª posição, com 25 pontos, dois a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 🆚 West Ham

28ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Tim Robinson

🚩 Assistentes: Richard West, Marc Perry e Chris Kavanagh (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Curtis Jones; Salah, Ekitké e Gakpo.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi e Diouf; Mateus Fernandes, Magassa e Soucek; Bowen, Taty Castellanos e Summerville.

