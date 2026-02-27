Leeds e Manchester City se enfrentam neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Elland Road, em Leeds (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo LEE MCI 28ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 28 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília) Local Elland Road, em Leeds (ING) Árbitro Peter Bankes Assistentes Edward Smart, Blake Antrobus e Oliver Langford (quarto árbitro) Var Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR) Onde assistir

Com 56 pontos, o Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League e aparece cinco atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos e ainda receberá o rival no Etihad Stadium. A combinação mantém a equipe de Pep Guardiola dependendo apenas dos próprios resultados para assumir a ponta. O confronto da rodada ganha peso extra diante do compromisso do Arsenal contra o Chelsea, que pode impactar diretamente a disputa pelo título.

continua após a publicidade

Já o Leeds United vive cenário distinto. Com 31 pontos, inicia a rodada na 15ª posição e ainda precisa se afastar da zona de risco. A campanha tem sido marcada por oscilações, e o desempenho recente reforça o alerta: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Tudo sobre o jogo entre Leeds e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Leeds 🆚 Manchester City

28ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Peter Bankes

🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Oliver Langford (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Darlow; James Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson e Gudmundsson; Calvert-Lewin.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial