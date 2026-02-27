menu hamburguer
Onde Assistir

Leeds x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada

Leeds (ING)
Dia 27/02/2026
16:15
Leeds x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Leeds x Manchester City: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Leeds e Manchester City se enfrentam neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Elland Road, em Leeds (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Leeds United escudo onde assistir
LEE
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
28ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 28 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Elland Road, em Leeds (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Edward Smart, Blake Antrobus e Oliver Langford (quarto árbitro)
Var
Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
Onde assistir

Com 56 pontos, o Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League e aparece cinco atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos e ainda receberá o rival no Etihad Stadium. A combinação mantém a equipe de Pep Guardiola dependendo apenas dos próprios resultados para assumir a ponta. O confronto da rodada ganha peso extra diante do compromisso do Arsenal contra o Chelsea, que pode impactar diretamente a disputa pelo título.

Já o Leeds United vive cenário distinto. Com 31 pontos, inicia a rodada na 15ª posição e ainda precisa se afastar da zona de risco. A campanha tem sido marcada por oscilações, e o desempenho recente reforça o alerta: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Tudo sobre o jogo entre Leeds e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Leeds 🆚 Manchester City
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Oliver Langford (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; James Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson e Gudmundsson; Calvert-Lewin.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush.

Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

