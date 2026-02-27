Leeds x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Leeds e Manchester City se enfrentam neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Elland Road, em Leeds (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Com 56 pontos, o Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League e aparece cinco atrás do Arsenal, mas tem um jogo a menos e ainda receberá o rival no Etihad Stadium. A combinação mantém a equipe de Pep Guardiola dependendo apenas dos próprios resultados para assumir a ponta. O confronto da rodada ganha peso extra diante do compromisso do Arsenal contra o Chelsea, que pode impactar diretamente a disputa pelo título.
Já o Leeds United vive cenário distinto. Com 31 pontos, inicia a rodada na 15ª posição e ainda precisa se afastar da zona de risco. A campanha tem sido marcada por oscilações, e o desempenho recente reforça o alerta: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.
Tudo sobre o jogo entre Leeds e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds 🆚 Manchester City
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Oliver Langford (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; James Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson e Gudmundsson; Calvert-Lewin.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias