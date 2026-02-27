Osasco busca reação contra Sesc Flamengo e é finalista da Copa Brasil de vôlei

Nesta sexta-feira (27), em um dos maiores clássicos do vôlei mundial, o Osasco venceu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 e cravou sua vaga na decisão da Copa Brasil. No Ginásio do Moringão, em Londrina, no Paraná, a equipe paulista fechou o jogo nas parciais 25/21, 26/24 e 25/17, com direito a uma reação incrível no segundo set, essencial para o resultado do duelo.

Esta é a primeira vez que o Osasco vence o Sesc Flamengo na atual temporada. Pela Superliga, o Rubro-Negro havia saído vencedor tanto no turno quanto no returno, ambas as oportunidades por 3 sets a 0.

Como foi o jogo?

1º set

A semifinal foi aberta com ponto do Sesc Flamengo, após ataque para fora de Bianca Cugno. O início do confronto foi marcado por alguns erros de ambos os lados, que impediram as equipes de construírem sequências e fizeram o placar se manter equilibrado. A boa conexão de Giovana com Lorena rendeu frutos, e o Rubro-Negro assumiu a frente numérica, no 10 a 8. No entanto, a vantagem logo foi revertida, demonstrando o alto nível do clássico.

Uma boa passagem de Larissa no saque abriu 14 a 11 para o Osasco, em sequência de três pontos consecutivos quebrada por ponto de Helena pela entrada de rede. Mesmo assim, a quebra não abalou o time paulista, que seguiu em bom ritmo e na frente do placar, superando tentativas de reação do adversário. Assim, em ponto de Caitie Baird, o Osasco fechou o set em 25 a 21.

2º set

Na segunda parcial, o Sesc Flamengo contou com a melhora da oposta Tainara para fazer um bom início de parcial, abrindo 4 a 2. Porém, logo ficou tudo igual novamente, com os times se destacando na eficiência dos ataques. Em mais um momento de equilíbrio, o que fez a diferença foi o saque. Em boa passagem de Bianca Cugno, o Osasco marcou três pontos seguidos e assumiu o placar no 12 a 11, forçando Bernardinho a parar o jogo.

No retorno da pausa, a partida voltou a ter contornos acirrados, e o time que construiu distância foi o Sesc Flamengo, no 20 a 15, após marcar seis pontos em sequência. O Rubro-Negro se manteve na frente, mas, no fim, Catie Baird caçou Helena no saque, e o Osasco chegou ao empate no 24º ponto, após salvar 4 set points. Bernardinho colocou Simone Lee no lugar de Helena, mas não adiantou. De virada, o time paulista marcou sete pontos consecutivos e venceu a parcial por 26 a 24.

Sesc RJ Flamengo enfrentou o Osasco na semifinal da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

3º set

O início do terceiro set marcou um duelo de emoções opostas: a confiança do Osasco, vinda de uma incrível reação na parcial anterior, e o abalo rubro-negro. Nesse contexto, o time paulista impôs domínio e logo abriu 5 a 1. Aos poucos, o Sesc Flamengo voltou à partida e ofereceu riscos ao adversário, diminuindo a diferença para apenas um ponto - 7 a 6 -, momento em que Luizomar parou o jogo.

Na volta, o Rubro-Negro demonstrou mais resistência ao adversário, mas o Osasco, mais concentrado, continuou à frente no placar. Do outro lado, o Sesc Flamengo demonstrava inconstância nas ações. Em contexto favorável, o time paulista ampliou a vantagem e ganhou o set por 25 a 17, fechando o jogo em 3 a 0 e cravando sua vaga na final da Copa Brasil.

O que vem por aí?

O Osasco aguarda o vencedor entre Minas e Praia Clube para conhecer seu adversário da final, que acontece às 21h (de Brasília) deste sábado (28). A transmissão da partida é do Sportv 2, e o Lance! acompanha em tempo real.