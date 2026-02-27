Botafogo x Boavista: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Taça Rio
Glorioso abriu vantagem no jogo de ida e deve ir a campo com time alternativo
Botafogo e Boavista se enfrentam neste sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela volta da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Botafogo x Boavista:
➡️ Botafogo conhece datas de jogos com o Barcelona-EQU pela Libertadores
Na partida de ida, em Bacaxá, o Glorioso foi a campo com time alternativo e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Justino e Artur. Para reverter a situação, o Boavista precisa vencer por dois de vantagem para levar para os pênaltis, e três ou mais para avançar no tempo regulamentar.
O Verdão, no entanto, vem em baixa. No meio da semana, também em casa, o time comandado por Gilson Kleina perdeu por 3 a 2 para o Maringá e foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. O trabalho levanta questionamentos com projeto cercado de expectativas.
Já o Botafogo conseguiu virar para cima do Nacional Potosí, confirmou o favoritismo com um 2 a 0 e se classificou para a terceira fase preliminar da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, com primeiro jogo na próxima terça-feira (3/3). Com isso, a tendência é que a equipe seja, mais uma vez, muito modificada para poupar os destaques de olho no compromisso pelo torneio continental.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 28 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Marcelo Araújo Ossimo
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Raul, Kadu, Ythallo, Justino e Jhoan Hernández; Arthur Novaes, Edenilson e Caio Valle; Lucas Villalba, Artur e Nathan. Técnico: Martín Anselmi.
BOAVISTA: Lucas Maticoli, Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda e Titto; Fernando Santana, Kadu e Isael; Lucas Silva, Felipinho e Brunão. Técnico: Gilson Kleina.
