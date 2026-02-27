Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste sábado (28), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte. O confronto, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, terá transmissão pelo TNT/HBO Max, CazeTV e Record. ➡️Clique para assistir no HBO Max,

Ficha do jogo NOV COR Semifinal Paulistão Data e Hora Semifinal, 28 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte (SP) Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Var Adriano de Assis Miranda (RJ) Onde assistir

O Novorizontino chega à semifinal da competição após eliminar o Santos na fase anterior. Além do Paulistão, a equipe garantiu classificação à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Nacional (AM) por 4 a zero, no meio de semana.

Já o Timão sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal do torneio ao eliminar a Portuguesa na disputa de pênaltis, com o goleiro Hugo Souza sendo o herói da classificação. Ainda durante a semana, a equipe empatou com o Cruzeiro em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)

Histórico do confronto

No histórico geral do confronto, Corinthians e Novorizontino já se enfrentaram em 19 partidas por todas as competições. O Timão soma oito vitórias, enquanto houve seis empates e cinco triunfos do Novorizontino.

Considerando os jogos como mandante, o Corinthians recebeu o adversário em 10 oportunidades, com seis vitórias alvinegras, dois empates e dois resultados favoráveis ao Novorizontino. Já com mando da equipe do interior, foram disputadas nove partidas, com duas vitórias do Corinthians, quatro empates e três triunfos do Novorizontino.

Confira as informações do jogo entre Novorizontino x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

PAULISTÃO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: semifinal, 28 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: TNT/HBO Max, CazeTV e Record

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. (Técnico: Enderson Moreira)