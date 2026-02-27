Operário x Bataguassu: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Operário e Bataguassu entram em campo, neste sábado (28), às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida será no Estádio Jacques da Luz, com transmissão do Lance!. ➡️ Clique para assistir ao jogo!
Relacionadas
- Onde Assistir
Botafogo x Boavista: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Taça Rio
Onde Assistir27/02/2026
- Onde Assistir
Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Paulistão
Onde Assistir27/02/2026
- Onde Assistir
Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Onde Assistir27/02/2026
Ficha do jogo
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Operário é o segundo colocado, com 14 pontos, enquanto o Bataguassu está em terceiro, com 12. Por ser a última rodada da fase classificatória, o vencedor do confronto garante uma vaga na semifinal, enquanto o perdedor jogará as quartas.
O Operário é o último invicto, mas são três vitórias e cinco empates, sendo quatro empates seguidos. Na oitava rodada, emparou sem gols com o líder Naviraiense e perdeu a chance de assumir a liderança. O adversário, por sua vez, venceu o Costa Rica no último compromisso.
✅ FICHA TÉCNICA
Operário 🆚 Bataguassu
9ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília), 18h (horário do Amazonas/local)
📍 Local: Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande (MS)
👁️ Onde assistir: Lance!TV - YouTube
🕴️Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo (árbitro); Elita Maria da Silva e Marcos dos Santos Brito (auxiliares); Maicon Alex Ristof de Souza (quarto árbitro)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Operário: Lucas Covolan; Jonilson, Titi e Guilherme; Einstein e Mateus Petri; Jonas e Matheus Galdezani; Robinho e Roger Modesto; Luisinho.
Bataguassu: Mandela; Léo Colman, Zé Roberto, Marcão e Breno Chaves; Antônio e Daniel; Paolo e Chileno; Luisão e Alex Choco.
Melhores momentos de Operário e Bataguassu
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias