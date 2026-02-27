Operário x Bataguassu: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Operário e Bataguassu entram em campo, neste sábado (28), às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida será no Estádio Jacques da Luz, com transmissão do Lance!. ➡️ Clique para assistir ao jogo!

continua após a publicidade

Ficha do jogo OFC AAB 9ª rodada Campeonato Sul-Mato-Grossense Data e Hora Sábado, 28 de fevereiro, às 19h Local Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande (MS) Árbitro Raphael de Souza Cosmo Assistentes Elita Maria da Silva e Marcos dos Santos Brito Onde assistir https://www.youtube.com/watch?v=LRVgQWHvG9c

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Operário é o segundo colocado, com 14 pontos, enquanto o Bataguassu está em terceiro, com 12. Por ser a última rodada da fase classificatória, o vencedor do confronto garante uma vaga na semifinal, enquanto o perdedor jogará as quartas.

O Operário é o último invicto, mas são três vitórias e cinco empates, sendo quatro empates seguidos. Na oitava rodada, emparou sem gols com o líder Naviraiense e perdeu a chance de assumir a liderança. O adversário, por sua vez, venceu o Costa Rica no último compromisso.

continua após a publicidade

Corumbaense recebeu o Operário pelo campeonato Sul-Mato-Grossense (Foto: Reprodução Instagram/@operariofc_ms)

✅ FICHA TÉCNICA

Operário 🆚 Bataguassu

9ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília), 18h (horário do Amazonas/local)

📍 Local: Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande (MS)

👁️ Onde assistir: Lance!TV - YouTube

🕴️Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo (árbitro); Elita Maria da Silva e Marcos dos Santos Brito (auxiliares); Maicon Alex Ristof de Souza (quarto árbitro)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Operário: Lucas Covolan; Jonilson, Titi e Guilherme; Einstein e Mateus Petri; Jonas e Matheus Galdezani; Robinho e Roger Modesto; Luisinho.

Bataguassu: Mandela; Léo Colman, Zé Roberto, Marcão e Breno Chaves; Antônio e Daniel; Paolo e Chileno; Luisão e Alex Choco.