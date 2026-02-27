AO VIVO: Siga Minas x Praia Clube na semifinal da Copa Brasil de vôlei

A rivalidade entre Minas e Praia Clube entrará em quadra mais uma vez. Nesta sexta-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), os times medem forças em busca de uma vaga na final da Copa Brasil de vôlei, disputada no Ginásio do Moringão, em Londrina (PR). A partida tem transmissão do Sportv 2. Acompanhe o tempo real no Lance!

➡️ Vôlei: Veja o "Cara a Cara" da semi da Copa Brasil entre Minas e Praia Clube

Do outro lado da chave, o Osasco bateu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17) e garantiu sua vaga na decisão.

Acompanhe a partida

Pré-jogo: Equipes em quadra para aquecimento! Jogo terá um pequeno atraso

Pré-jogo: Quem ganhar entre Minas e Praia Clube, encara, na decisão, o Osasco. Mais cedo, o time paulista venceu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0.

Campanha das equipes na competição

A Copa Brasil reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga, em torneio mata-mata. Nas quartas de final, para avançarem às semis, o Minas superou o Maringá por 3 sets a 0 (25/16, 25/16 e 25/17), e o Praia Clube passou pelo Sesi Bauru em disputado 3 a 0, nas parciais 25/23, 25/23 e 27/25.

Minas e Maringá se enfrentaram nas quartas da Copa Brasil (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

Informações de Minas x Praia Clube na semifinal da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv