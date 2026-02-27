STF libera participação de Tifanny em decisão da Copa Brasil de Vôlei em Londrina

A sexta-feira (27) de vôlei foi marcada por uma vitória dupla para o Osasco São Cristóvão Saúde em Londrina (PR). Horas após a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberar a participação da oposta Tifanny Abreu, o time paulista garantiu vaga na final da Copa Brasil ao vencer o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17).

Tifanny liderou o Osasco em quadra na vitória sobre o Fluminense (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

A presença de Tifanny em quadra foi o centro das atenções no ginásio do Moringão. A magistrada atendeu a um pedido da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para suspender a eficácia de uma lei municipal de Londrina que proibia atletas transgêneros em eventos esportivos na cidade. Cármen Lúcia classificou a norma como um "retrocesso nas políticas de igualdade" e um atentado à dignidade humana.

Dentro de quadra, o técnico Luizomar de Moura optou por uma formação que deu pouco tempo de jogo a Tifanny. No entanto, a estrela da noite brilhou no momento de maior peso simbólico: a oposta entrou na reta final do terceiro set e foi a responsável por anotar o ponto da vitória, fechando o placar em 25 a 17 e selando a classificação osasquense.

O que vem por aí?

O Osasco aguarda o vencedor entre Minas e Praia Clube para conhecer seu adversário da final, que acontece às 21h (de Brasília) deste sábado (28). A transmissão da partida é do Sportv 2, e o Lance! acompanha em tempo real.