De virada, Minas vence Praia Clube e avança à final da Copa Brasil de vôlei

A noite desta sexta-feira (27) marcou a disputa de mais um clássico "pão de queijo". No Ginásio Moringão, em Londrina (PR), o Minas, de virada, venceu o Praia Clube por 3 sets a 1 (20/25, 25/16, 25/18 e 25/20) e garantiu sua vaga na final da Copa Brasil de vôlei. As comandadas de Lorenzo Pintus começaram a partida em ritmo abaixo do esperado, mas se recuperaram e conquistaram o resultado positivo.

Na decisão, o time terá pela frente o Osasco. Mais cedo, a equipe paulista superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, nas parciais 25/21, 26/24 e 25/17. A final acontece às 21h (de Brasília) deste sábado (28).

Como foi o jogo?

1º set

Ambos os times entraram concentrados na partida, e o início do confronto foi equilibrado. Em boa passagem de Adenízia pelo saque, o Praia Clube abriu 10 a 4, com brilho de Michelle na rede. O Minas voltou a rodar com ponto de Glayce pela pipe, mas, na sequência, desperdiçou o serviço. Após isso, o time comandado por Lorenzo Pintus buscou reação, mas esbarrava em erros não forçados.

Assim, os contornos do set ficaram favoráveis para o Praia, que ampliou a vantagem. Sólida, a equipe superou a tentativa de reação do adversário e fechou a parcial em 25/20, com ataque de Fingall na diagonal.

2º set

Na segunda parcial, o Minas entrou na partida e o confronto ficou com traços acirrados, como esperado para o clássico. Apresentando um ótimo volume de jogo, o time abriu 11 a 8. O Praia não ficou para trás e respondeu em ataques potentes, mas, ainda assim, insuficientes para parar a ofensiva do adversário, que chegou ao 16 a 12 em ponto de Julia Kudiess. Logo na sequência, Rui Moreira parou o jogo.

No retorno, o Minas seguiu ditando o ritmo da parcial e se manteve à frente no placar. A equipe chegou a ter 22 a 14, com uma ótima distribuição da levantadora polonesa Julia Nowicka. Assim, o Minas venceu a parcial por 25 a 16, após bola de cheque de Julia Kudiess.

Minas e Praia Clube se enfrentaram na semifinal da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

3º set

Os bons volumes de jogo de ambos os times reservaram ótimos rallys no ínicio da terceira parcial. Com isso, a partida foi sendo disputada "ponto a ponto". A primeira equipe a abrir foi o Minas, no 9 a 6. Apesar de sempre com o Praia no retrovisor, as comandadas de Lorenzo Pintus seguiram à frente no placar até o 12º ponto, quando levaram a virada, em ataque de Michelle.

Após isso, o Minas voltou a abrir apenas no 16 a 14, e Rui Moreira parou o jogo. A pausa não surtiu efeito, e o Praia Clube viu suas adversárias tomarem o controle do jogo na reta mais importante da parcial. Em ponto de saque, o Minas levou o terceiro set por 25 a 18.

4º set

Embalado, o Minas abriu 4 a 0 na quarta parcial, com brilho das centrais: Thaisa no saque e Julia Kudiess na rede. A partir daí, o Praia foi recuperando aos poucos seu ritmo de jogo, o que não foi suficiente para alcançar o adversário. No controle do placar ao longo de toda a parcial, o Minas fechou o quarto set em 25 a 20, vencendo o clássico "pão de queijo" e garantindo sua vaga na final da Copa Brasil.

