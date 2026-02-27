menu hamburguer
Onde Assistir

Rayan joga? Saiba onde assistir Bournemouth x Sunderland

Confira todas as informações do duelo válido pela 28ª rodada

Lance!
Bournemouth (ING)
Dia 27/02/2026
16:43
Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Bournemouth e Sunderland se enfrentam neste sábado (28), às 09h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
SUN
28ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 28 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Jarred Gillett
Assistentes
Neil Davies, Steven Meredith e Matt Donohue (quarto árbitro)
Var
James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)
Onde assistir

O Bournemouth chega em alta para o confronto. Na 8ª colocação com 38 pontos, a equipe soma 9 vitórias, 11 empates e 7 derrotas e tem feito do Vitality Stadium um trunfo na campanha. A sequência recente sem derrotas reforça a consistência do trabalho de Andoni Iraola e mantém o clube na disputa por posições mais altas na tabela.

Já o Sunderland atravessa momento oposto. Com 36 pontos e na 12ª posição, o time apresenta números equilibrados na competição — 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas —, mas o desempenho recente acende o alerta: foram quatro reveses nas últimas cinco partidas. A equipe comandada por Régis Le Bris tenta reagir para não perder contato com a parte de cima e evitar aproximação da zona inferior.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Sunderland
28ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Neil Davies, Steven Meredith e Matt Donohue (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Adams, Rayan, Adli e Kroupi; Evanilson.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Mukiele, Daniel Ballard, Alderete e Hume; Noah, Mundle, Diarra, Le Fee e Angulo; Brobbey.

Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

