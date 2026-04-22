Operário x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Operário-PR e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O confronto marca a estreia do Tricolor na competição, enquanto o time paranaense busca surpreender jogando em casa. A partida terá transmissão do Premiere e do Amazon Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Ficha do jogo OPR FLU Copa do Brasil 5ª fase Data e Hora quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

O Fluminense chega embalado após vitória sobre o Santos pelo Brasileirão, resultado que encerrou uma sequência negativa e deu novo fôlego à equipe de Luis Zubeldía. Mesmo assim, a tendência é de mudanças na escalação por conta da maratona de jogos. Já o Operário aposta na força como mandante e no bom desempenho defensivo na Série B para tentar largar em vantagem no confronto.

O duelo de volta está marcado para o dia 12 de maio, no Maracanã. Quem avançar segue na briga pelo título da Copa do Brasil, competição conquistada pelo Fluminense em 2007.

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Como chega o Operário-PR

O time paranaense trata o confronto como um dos mais importantes da temporada. A equipe já eliminou Betim, Capital-DF e Londrina para chegar até esta fase. Na Série B, ocupa a sétima colocação e tenta se recuperar da derrota para o Vila Nova na última rodada.

A principal dúvida é o atacante Pablo, que se recupera de uma contratura na coxa. Caso não tenha condições de jogo, Caio Dantas deve assumir a vaga no comando do ataque. Por outro lado, o volante Índio retorna após cumprir suspensão.

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Como chega o Fluminense

O Tricolor inicia sua trajetória na Copa do Brasil com mudanças na equipe. O zagueiro Julián Millán deve fazer sua estreia como titular, enquanto outros jogadores podem ser preservados devido à sequência de partidas.

A equipe de Zubeldía divide atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o que exige gestão de elenco. Mesmo assim, o Flu chega com confiança após voltar a vencer e busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 🆚 FLUMINENSE

Copa do Brasil – 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

📺 Onde assistir: Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ Prováveis escalações

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Elias; Mikael Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes (Freytes), Millán e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Julián Millán em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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