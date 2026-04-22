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Operário x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Tricolor estreia na competição em 2026

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
16:43
Operário x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraOperário x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
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Operário-PR e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O confronto marca a estreia do Tricolor na competição, enquanto o time paranaense busca surpreender jogando em casa. A partida terá transmissão do Premiere e do Amazon Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Ficha do jogo

Operário PR-escudo-onde-assistir
OPR
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Copa do Brasil
5ª fase
Data e Hora
quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

O Fluminense chega embalado após vitória sobre o Santos pelo Brasileirão, resultado que encerrou uma sequência negativa e deu novo fôlego à equipe de Luis Zubeldía. Mesmo assim, a tendência é de mudanças na escalação por conta da maratona de jogos. Já o Operário aposta na força como mandante e no bom desempenho defensivo na Série B para tentar largar em vantagem no confronto.

O duelo de volta está marcado para o dia 12 de maio, no Maracanã. Quem avançar segue na briga pelo título da Copa do Brasil, competição conquistada pelo Fluminense em 2007.

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Como chega o Operário-PR

O time paranaense trata o confronto como um dos mais importantes da temporada. A equipe já eliminou Betim, Capital-DF e Londrina para chegar até esta fase. Na Série B, ocupa a sétima colocação e tenta se recuperar da derrota para o Vila Nova na última rodada.

A principal dúvida é o atacante Pablo, que se recupera de uma contratura na coxa. Caso não tenha condições de jogo, Caio Dantas deve assumir a vaga no comando do ataque. Por outro lado, o volante Índio retorna após cumprir suspensão.

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Como chega o Fluminense

O Tricolor inicia sua trajetória na Copa do Brasil com mudanças na equipe. O zagueiro Julián Millán deve fazer sua estreia como titular, enquanto outros jogadores podem ser preservados devido à sequência de partidas.

A equipe de Zubeldía divide atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o que exige gestão de elenco. Mesmo assim, o Flu chega com confiança após voltar a vencer e busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO-PR 🆚 FLUMINENSE
Copa do Brasil – 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
📺 Onde assistir: Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ Prováveis escalações

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Elias; Mikael Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes (Freytes), Millán e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Julián Millán em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Julián Millán em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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