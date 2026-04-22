Escalação do Fluminense: Millán ganha oportunidade no time titular

O Fluminense enfrenta o Operário na Copa do Brasil nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). O Tricolor terá mudanças na escalação. Julián Millán, contratado na janela do início do ano, fará sua estreia pelo clube.

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➡️Subiu! John Kennedy deixa de ser o esquecido para assumir artilharia do Fluminense na era Zubeldía

Zubeldía indicou que o defensor faria sua primeira partida em uma coletiva após a derrota para o Independiente Rivadavia. O planejamento deve se cumprir contra o Operário, conforme apuração do Lance!. Inicialmente, estava previsto que Millán jogasse no domingo (26), contra a Chapecoense, mas a estreia deve ser antecipada. O time ainda não está cravado por Zubeldía, mas Millán trabalhou entre os titulares no treinamento.

Além da entrada de Millán, o Fluminense pode ter mais algumas mudanças no time titular para estreia na Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta uma sequência de viagens neste fim de abril e início de maio.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes (Freytes), Millán e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Julián Millán em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí?

A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.

Após a vitória na Vila Belmiro, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bolívar, na altitude, e o Independiente Rivadavia, ambos pela Libertadores, além de um confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.

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O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.

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