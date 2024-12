Depois de quatro partidas irretocáveis (ele mesmo admitira que nunca jogou tão bem no piso rápido), João Fonseca volta à quadra neste domingo, às 14h (de Brasília). Aos 18 anos, o tenista brasileiro disputa a primeira decisão de ATP na carreira diante do americano Learner Tien (de 19 anos e 122º), valendo o título do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. A ESPN 2, Disney+ e Tennis TV transmitem.

E foi, justamente, contra o mesmo rival deste domingo que o carioca conquistou a vitória mais tranquila da primeira fase: 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2. Esse triunfo garantiu João Fonseca, com uma rodada de antecipação, às semifinais.

João Fonseca prega respeito ao rival

Ainda assim, o brasileiro prega respeito ao rival. Ano passado, ainda juvenis, os dois se enfrentaram duas vezes: o americano venceu nas quartas de Roland Garros da modalidade, e o sul-americano deu o troco na decisão do US Open.



- Sei que vai ser um jogo difícil, já nos enfrentamos três vezes, uma vez no profissional. Ele tem tem um belíssimo jogo e disse que se sentiu tenso na nossa última partida, amanhã pode ser diferente. Então, tenho que seguir preparado e imprimir meu melhor ritmo.

-Tenho feito ótimos treinos, uma ótima pré-temporada, gosto de jogar em estádios grandes como esse, em lugares diferentes, me desafiando, gosto de desafios. O pessoal diz que vou muito bem em torneios grandes porque, realmente, gosto dessa pressão, do friozinho na barriga antes do jogo, é onde eu cresço, onde me sinto mais motivado

O brasileiro, por sua vez, estreou derrotando Fils, depois superou Tien e, já classificado, derrotou Mensik. Já Van Assche perdeu para Michelsen e levou a melhor sobre Basavareddy e Shang.

Onde assistir a João Fonseca no NextGen

🗓️ Data: 22 de dezembro de 2024, domingo

⏰ Horário: 14h (de Brasília)

🌎 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV