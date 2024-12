NextGen: confira os resultados da primeira rodada

Dois ex-campeões juvenis de Grand Slam largaram na frente no Grupo Vermelho no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. São eles o vencedor de Roland Garros, nas simples, em 2021, o belga naturalizado francês Luca Van Assche (128º do mundo, de 20 anos), e o campeão de duplas de Wimbledon em 2022, o americano Alex Michelsen (41º, da mesma idade).

Enquanto o primeiro superou o chinês Shang Juncheng (50º), por 3 sets a 1, com parciais de 4/3 (7/3), 2/4, 4/1 e 4/3 (7/5), o segundo levou a melhor sobre o compatriota Nishesh Basavareddy (138º): 2/4, 4/3 (7/5), 4/3 (7/4) e 4/2. Semifinalista ano passado, quando foi derrotado pelo francês Arthur Fils, Van Assche destacou que a experiência em 2023 fez a diferença:

- Sem dúvida, me ajudou muito, porque já joguei com essas regras, e para o meu adversário foi a primeira vez. Então, é mais difícil estar preparado para jogar sets de quatro games - afirmou.

Michelsen, por sua vez, ano passado, perdera os três jogos da fase de grupos no NextGen:

- Hoje, sou um jogador mais completo, se comparado com 12 meses atrás. Quando cheguei aqui, ano passado, só vinha jogando Challengers, e não estava estabilizado no circuito. Neste ano, tive algumas experiências que me ajudaram a vencer nessa estreia - disse o americano.

Duelo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, Van Assche e Michelsen voltam a medir forças, na reedição da fase de grupos do ano passado. Na ocasião, o francês levou a melhor, por 3 sets a 2. Foi o único embate entre ambos até agora.

João Fonseca e Tien vencem no Grupo Azul

Pelo Grupo Azul, o brasileiro João Fonseca se impôs diante do principal favorito ao título, o francês Arthur Fils, derrotado por 3 sets a 2: 3/4 (9/11), 4/2, 4/1, 1/4 e 4/1. Por essa mesma chave, o americano Learner Tien salvou um match-point no duelo dramático diante do tcheco Jakub Mensik. O triunfo foi por 4/3 (8/6), 4/3 (7/3), 2/4, 2/4 e 4/3 (10/8).

João Fonseca festeja o ponto na vitória sobre o favorito Arthur Fils (Foto: Divulgação/ATP)

Nesta quinta-feira, por volta das 14h30m (de Brasília), Fonseca e Thien se enfrentam em duelo inédito como profissionais. Antes, às 13h, Mensik encara Fils. Os dois melhores de cada chave avançarão às semifinais no próximo sábado (21). A decisão acontecerá domingo (22).