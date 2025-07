Brasil x França na VNL feminina: veja onde assistir e horário

O Brasil joga na VNL feminina contra a França nesta quinta-feira (9), às 03h30 (de Brasília), em Chiba, no Japão, pela semana decisiva da competição internacional. No primeiro confronto da última semana, a Seleção feminina derrotou a Bulgária e, até o momento, só perdeu uma partida. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Nesta VNL, o Brasil soma oito vitórias e uma derrota, lidera provisoriamente a classificação da primeira fase, com 23 pontos, e está perto de se garantir na fase final da competição. Do outro lado, a França está em 11º, com três vitórias e cinco derrotas e está na décima primeira colocação.

Histórico dos confrontos da terceira semana

BRASIL x FRANÇA

Nos últimos cinco confrontos diretos, foram três vitórias brasileiras contra duas francesas, ou seja, o duelo mais equilibrado.

BRASIL x POLÔNIA

Na sexta-feira (11), o Brasil terá seu duelo mais difícil da semana, contra a Polônia, segunda colocada no ranking da VNL. O histórico recente aponta para 11 confrontos nos últimos dez anos, com oito vitórias do Brasil e três da Polônia. Em 2024, foram três encontros, incluindo a disputa pelo 3º lugar da VNL, que terminou com triunfo das polonesas.

BRASIL x JAPÃO

Por último, as adversárias serão as japonesas, que ocupam o quinto lugar na tabela. No último confronto entre as seleções, em junho do ano passado, o Japão venceu por 3 a 2, também pela VNL. No entanto, no retrospecto geral histórico, o Brasil leva larga vantagem sobre as japonesas.

Brasil x Canadá, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e França pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e França

3° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quinta-feira, 10 de julho, às 03h30 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV