João Fonseca: Fernando Meligeni exalta prodígio brasileiro

Um dos maiores ídolos do tênis brasileiro, Fernando Meligeni (ex-25 do mundo, semifinalista olímpico e de Roland Garros e comentarista da ESPN) não poupou elogios ao prodígio João Fonseca, de 18 anos, um dos destaques do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Fininho, como é conhecido, escreveu o texto abaixo, neste sábado (21), nas redes sociais:

"Por muito tempo, tentei não exagerar e deixar que ele fizesse sua caminhada sem a quantidade de “especulações”, “endeusamentos” e “comparações” típicas que já vimos mais de uma vez. É bem verdade que todos no tênis concordamos que nunca tivemos um jovem tão talentoso e com tanto recurso. Além disso, um jovem vencedor. Focado, sério e que, na hora que precisa meter a mão, mete sem duvidar.



Em todos os lugares que vou, me pedem para que eu fale dele. João Fonseca é o nome mais falado entre os que, daqui a algum tempo, estarão lutando por grandes títulos.

O tênis é perverso. Não existe lógica, não existe certeza. Apenas o trabalho diário e duro, mas temos que ficar felizes, como torcedores, por termos um jovem espetacular.

Elogios ao plano de jogo de João Fonseca

Se alguém ainda tinha dúvidas, no Next Gen ele vem mostrando que joga demais.

Centrado, com ótimo plano de jogo (ainda pode melhorar as escolhas), está melhorando seu jogo de pernas e tem um jogo com muita força e sem “buracos” no jogo. Ele vem deixando o circuito impressionado e os brasileiros felizes.

Ainda tem um longo caminho,

mas já podemos dizer que temos um futuro top para torcer.

Fino, o torneio não acabou. Verdade. Mas eu não me importo se ele vai vencer hoje. Ele está construindo uma carreira incrível. Este “título”, ou não, faz parte da caminhada dele ao top… aí só ele vai poder responder.

Vamos, João! Segue metendo a mão na bola e jogando com essa linda atitude.

Estamos na torcida."