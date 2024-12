João Fonseca alcança, no NextGen, a primeira final de ATP

Ostentando o combo saque potente com devoluções muitas vezes fulminantes, João Fonseca (145º do mundo) está sobrando na turma do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Que o diga o francês Luca Van Assche (128º), derrotado por 4/2, 4/2 e 4/1, na vitória mais tranquila do prodígio brasileiro nesta semana, em apenas 59 minutos. Aos 18 anos, o tenista carioca, único invicto no torneio, alcança sua primeira final de ATP.

- Nunca joguei tão bem em quadra rápida, estou feliz com meu nível tão alto, ainda mais com minha família e técnicos aqui ao meu lado - contou o brasileiro, que, na primeira fase, terminou na liderança o Grupo Azul, com três vitórias.



Domingo, às 14h (de Brasília), o tenista carioca, que treina no Itanhangá Golf Club, com o técnico Guilherme Teixeira entra em quadra muito favorito contra o americano Learner Tien (122º), em que pese ter, por ora, ranking mais baixo. Na última quinta-feira, o prodígio brasileiro derrotou o mesmo rival por 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2.

João Fonseca, que, até a semana passada, ganhara US$ 253,093 (R$ 1,541 milhão) em premiação na carreira vai embolsar US$ 526,48 mil (R$ 3,2 milhões), que é o valor destinado ao campeão invicto.

Duas vitórias sobre top-50 na fase de grupos

Também pela fase de grupos, o filho de Roberta e Christiano Fonseca estreara com a primeira vitória na carreira sobre um top 20, contra o francês Arthur Fils (20º). Já na sexta-feira, em seu jogo mais difícil até agora, o 145ª do mundo despachou o tcheco Jakub Mensik (48º).

Neste sábado, não foi um começo avassalador, como, por exemplo, o brasileiro impôs diante de Tien, na quinta-feira. Ainda assim, logo no terceiro game, o francês precisou encaixar três aces para salvar o mesmo número de break points. Dois games depois, diante do melhor devolvedor de saque do torneio, Assche, com uma dupla-falta no último ponto, cedeu a quebra. No game seguinte, sem ter o potente serviço ameaçado em nenhum momento, o tenista carioca fechou a primeira parcial.

Inteligente, o francês subiu o nível no segundo set. Mas só resistiu até o quinto game, quando João Fonseca voltou a se impor no serviço rival. Em seguida, sacou para fechar mais uma parcial.

João Fonseca sufoca adversário

Sem saber o que fazer diante de um rival tão superior, o francês foi quebrado logo na abertura do terceiro set. João Fonseca seguiu com o pé no acelerador e, dois games depois, o adversário saiu do buraco (0/40) e salvou quatro breaks. Dois games depois, com um smash indefensável, o prodígio brasileiro fechou o jogo e alcançou, com sobras, a primeira final de ATP da carreira.