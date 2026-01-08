O Campeonato Mineiro é um dos estaduais mais tradicionais e relevantes do futebol brasileiro, reunindo grandes clubes como Cruzeiro, Atlético e América. Além dessas equipes, o torneio também já contou com times que fizeram história no passado, mas que atualmente perderam destaque. Mas afinal, por onde andam essas equipes tradicionais de Minas Gerais? O Lance! preparou um levantamento completo e apresenta todos os detalhes.

O Campeonato Mineiro é um dos estaduais mais tradicionais e relevantes do futebol brasileiro, reunindo grandes clubes como Cruzeiro, Atlético e América. Além dessas equipes, o torneio também já contou com times que fizeram história no passado, mas que atualmente perderam destaque. Mas afinal, por onde andam essas equipes tradicionais de Minas Gerais? O Lance! preparou um levantamento completo e apresenta todos os detalhes.

continua após a publicidade

Para entender melhor a trajetória dessas equipes, é preciso voltar um pouco no tempo e relembrar os momentos de glória que marcaram a história do futebol mineiro. Alguns clubes, que já foram protagonistas, hoje vivem realidades bem diferentes. Confira:

Quando começa o Campeonato Mineiro? Clique aqui e confira

Villa Nova

A tradicional equipe de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, já viveu seus anos de glória no futebol mineiro. Conhecido como o Leão do Bonfim, o clube brilhou especialmente na década de 1930, quando conquistou o tetracampeonato estadual consecutivo, entre 1932 e 1935.

continua após a publicidade

O destaque da equipe foi tão grande que o Villa Nova se tornou o primeiro time de Minas Gerais a ceder jogadores para a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, com Zezé Procópio e Perácio representando o Brasil na Copa de 1938.

Em 1971, o destaque nacional do futebol mineiro não se resumiu ao Atlético, campeão brasileiro sob o comando de Dadá Maravilha e companhia. O Villa Nova também marcou seu nome na história ao conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo o Remo na grande final. Na época, porém, o título não garantia acesso automático à elite do futebol nacional.

continua após a publicidade

O Villa Nova só estreou na primeira divisão em 1978 e teve outras duas participações na Série A, em 1979 e 1985. Além disso também disputou a Copa João Havelange em 2000.

No entanto, o brilho e o protagonismo do Villa Nova ficaram no passado. Em 2025, o clube foi rebaixado para o Módulo II após uma campanha muito ruim, marcada por várias goleadas sofridas. Além disso, o Leão do Bonfim está sem divisão desde 2020, quando participou pela última vez da Série D.

Reprodução/Wikipedia

Caldense

A equipe de Poços de Caldas viveu seus principais anos de glória nas décadas de 1970 e no início dos anos 2000. Conhecida como a Veterana, a Caldense chegou à elite do Campeonato Mineiro em 1972 e rapidamente se destacou entre os clubes do interior. Entre 1974 e 1977, conquistou o tricampeonato do interior, reconhecimento dado ao time do interior que alcança a melhor colocação no estadual, atrás apenas das equipes da capital.

O momento mais marcante da história do clube, porém, veio em 2002. Naquela edição do Campeonato Mineiro, Atlético, Cruzeiro e América não participaram da competição, e a Caldense aproveitou a oportunidade para conquistar o título estadual, vencendo o Nacional de Uberaba na grande final. Anos depois, o clube voltou a ter destaque em 2015, quando fez uma campanha consistente, terminou a fase classificatória como líder geral e chegou à final do Campeonato Mineiro, sendo derrotado pelo Atlético.

Apesar desses momentos de prestígio, a realidade atual da Caldense é bem diferente. O clube disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e, em 2025, só conseguiu evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão estadual (equivalente à terceira divisão) na última rodada. Além disso, a Veterana não possui divisão no cenário nacional.

Reprodução/Wikipedia

Ipatinga

A equipe do Vale do Aço viveu momentos de grande destaque tanto no futebol mineiro quanto no cenário nacional. O primeiro grande feito aconteceu em 2005, quando conquistou o Campeonato Mineiro ao superar os três gigantes da capital, Atlético, Cruzeiro e América, em uma campanha histórica.

No ano seguinte veio o maior destaque da história do clube. Em 2006, o Tigre do Aço brilhou em âmbito nacional ao alcançar a semifinal da Copa do Brasil, eliminando equipes tradicionais como Santos e Botafogo ao longo do caminho. A campanha só chegou ao fim diante do Flamengo, que viria a se sagrar campeão do torneio naquela edição.

Ainda em 2006, o clube terminou o Campeonato Brasileiro da Série C na terceira colocação e, em 2007, conquistou o acesso à Série B. O bom momento continuou no ano seguinte: após uma campanha consistente na segunda divisão, garantiu vaga na elite do futebol brasileiro e disputou a Série A em 2008.

O que era para ser um dos anos mais marcantes da história do clube, porém, acabou sendo frustrante. Em 2008, a equipe iniciou a temporada com o rebaixamento no Campeonato Mineiro. No Brasileirão, apesar de algumas vitórias expressivas contra Internacional, Fluminense e Atlético, não conseguiu manter a regularidade e terminou na lanterna da Série A, com 35 pontos, sendo rebaixada para a Série B.

Atualmente, o clube disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e não possui divisão no cenário nacional, apesar de ter participado da Série D em 2024.

Reprodução/Wikipedia

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro