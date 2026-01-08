menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Por onde andam os tradicionais times do Campeonato Mineiro? Confira

Equipes que já tiveram prestígio estadual vivem no esquecimento em Minas Gerais

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 08/01/2026
05:00
Campeonato Mineiro
imagem cameraTaça do Campeonato Mineiro (Foto: Cris Mattos)
O Campeonato Mineiro é um dos estaduais mais tradicionais e relevantes do futebol brasileiro, reunindo grandes clubes como Cruzeiro, Atlético e América. Além dessas equipes, o torneio também já contou com times que fizeram história no passado, mas que atualmente perderam destaque. Mas afinal, por onde andam essas equipes tradicionais de Minas Gerais? O Lance! preparou um levantamento completo e apresenta todos os detalhes.
O Campeonato Mineiro é um dos estaduais mais tradicionais e relevantes do futebol brasileiro, reunindo grandes clubes como Cruzeiro, Atlético e América. Além dessas equipes, o torneio também já contou com times que fizeram história no passado, mas que atualmente perderam destaque. Mas afinal, por onde andam essas equipes tradicionais de Minas Gerais? O Lance! preparou um levantamento completo e apresenta todos os detalhes.

Para entender melhor a trajetória dessas equipes, é preciso voltar um pouco no tempo e relembrar os momentos de glória que marcaram a história do futebol mineiro. Alguns clubes, que já foram protagonistas, hoje vivem realidades bem diferentes. Confira:

Quando começa o Campeonato Mineiro? Clique aqui e confira

Villa Nova

A tradicional equipe de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, já viveu seus anos de glória no futebol mineiro. Conhecido como o Leão do Bonfim, o clube brilhou especialmente na década de 1930, quando conquistou o tetracampeonato estadual consecutivo, entre 1932 e 1935.

O destaque da equipe foi tão grande que o Villa Nova se tornou o primeiro time de Minas Gerais a ceder jogadores para a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, com Zezé Procópio e Perácio representando o Brasil na Copa de 1938.

Em 1971, o destaque nacional do futebol mineiro não se resumiu ao Atlético, campeão brasileiro sob o comando de Dadá Maravilha e companhia. O Villa Nova também marcou seu nome na história ao conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo o Remo na grande final. Na época, porém, o título não garantia acesso automático à elite do futebol nacional.

O Villa Nova só estreou na primeira divisão em 1978 e teve outras duas participações na Série A, em 1979 e 1985. Além disso também disputou a Copa João Havelange em 2000.

No entanto, o brilho e o protagonismo do Villa Nova ficaram no passado. Em 2025, o clube foi rebaixado para o Módulo II após uma campanha muito ruim, marcada por várias goleadas sofridas. Além disso, o Leão do Bonfim está sem divisão desde 2020, quando participou pela última vez da Série D.

Reprodução/Wikipedia
Reprodução/Wikipedia

Caldense

A equipe de Poços de Caldas viveu seus principais anos de glória nas décadas de 1970 e no início dos anos 2000. Conhecida como a Veterana, a Caldense chegou à elite do Campeonato Mineiro em 1972 e rapidamente se destacou entre os clubes do interior. Entre 1974 e 1977, conquistou o tricampeonato do interior, reconhecimento dado ao time do interior que alcança a melhor colocação no estadual, atrás apenas das equipes da capital.

O momento mais marcante da história do clube, porém, veio em 2002. Naquela edição do Campeonato Mineiro, Atlético, Cruzeiro e América não participaram da competição, e a Caldense aproveitou a oportunidade para conquistar o título estadual, vencendo o Nacional de Uberaba na grande final. Anos depois, o clube voltou a ter destaque em 2015, quando fez uma campanha consistente, terminou a fase classificatória como líder geral e chegou à final do Campeonato Mineiro, sendo derrotado pelo Atlético.

Apesar desses momentos de prestígio, a realidade atual da Caldense é bem diferente. O clube disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e, em 2025, só conseguiu evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão estadual (equivalente à terceira divisão) na última rodada. Além disso, a Veterana não possui divisão no cenário nacional.

Reprodução/Wikipedia
Reprodução/Wikipedia

Ipatinga

A equipe do Vale do Aço viveu momentos de grande destaque tanto no futebol mineiro quanto no cenário nacional. O primeiro grande feito aconteceu em 2005, quando conquistou o Campeonato Mineiro ao superar os três gigantes da capital, Atlético, Cruzeiro e América, em uma campanha histórica.

No ano seguinte veio o maior destaque da história do clube. Em 2006, o Tigre do Aço brilhou em âmbito nacional ao alcançar a semifinal da Copa do Brasil, eliminando equipes tradicionais como Santos e Botafogo ao longo do caminho. A campanha só chegou ao fim diante do Flamengo, que viria a se sagrar campeão do torneio naquela edição.

Ainda em 2006, o clube terminou o Campeonato Brasileiro da Série C na terceira colocação e, em 2007, conquistou o acesso à Série B. O bom momento continuou no ano seguinte: após uma campanha consistente na segunda divisão, garantiu vaga na elite do futebol brasileiro e disputou a Série A em 2008.

O que era para ser um dos anos mais marcantes da história do clube, porém, acabou sendo frustrante. Em 2008, a equipe iniciou a temporada com o rebaixamento no Campeonato Mineiro. No Brasileirão, apesar de algumas vitórias expressivas contra Internacional, Fluminense e Atlético, não conseguiu manter a regularidade e terminou na lanterna da Série A, com 35 pontos, sendo rebaixada para a Série B.

Atualmente, o clube disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e não possui divisão no cenário nacional, apesar de ter participado da Série D em 2024.

Reprodução/Wikipedia
Reprodução/Wikipedia

