Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir – segunda-feira (19/10)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (19) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Saudita e Brasileiro, além da Copa Libertadores feminina. Os destaques ficam para Corinthians x Vitória, Getafe x Rayo Vallecano e Tottenham x Coventry City.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 19 de outubro de 2026):
Brasileirão Série A
20h – Corinthians x Vitória – Sportv e Premiere
Liga Saudita
12h05 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT e Sportv
12h20 – Abha x Al Kholood
15h – Al Shabab Riyadh x Al Faysaly
15h – Al Hilal x Al Hazm Rass
Serie A TIM
13h30 – Monza x Cagliari – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
15h45 – Parma x Torino – ESPN 2 e Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
La Liga
16h – Getafe x Rayo Vallecano – Disney + e Prime Video
Premier League
16h – Tottenham x Coventry City – Disney +
Copa Libertadores feminina
17h – Cruzeiro x Bolívar – X Sports, Sportv e CazéTV
17h – Deportivo Cali x Nacional
21h – LDU Quito x Olimpia
21h – Libertad x Universidad de Chile
Série B
19h30 – Goiás x Náutico – ESPN e Disney+
Serie C1
15h30 – Giugliano x Foggia
15h30 – Cittadella x Arzignano Valchiampo
15h30 – Dolomiti Bellunesi x Trento
15h30 – Giana Erminio x Union Brescia
15h30 – Juventus II x Renate
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
Corinthians x Vitória: onde assistir, horário e escalaçõesHá 17 horas
Onde Assistir
Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Juventus II x Renate: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Giana Erminio x Union Brescia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!