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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir – segunda-feira (19/10)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 05:00
Atualizado há 1 hora
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Clarence Seedorf (à esquerda) com a equipe técnica do Corinthians durante o treino.
Corinthians e Vitória fecham a 31ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (19) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A segunda-feira (19) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Saudita e Brasileiro, além da Copa Libertadores feminina. Os destaques ficam para Corinthians x Vitória, Getafe x Rayo Vallecano e Tottenham x Coventry City.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 19 de outubro de 2026):

Brasileirão Série A

20h – Corinthians x Vitória – Sportv e Premiere

Liga Saudita

12h05 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT e Sportv

12h20 – Abha x Al Kholood

15h – Al Shabab Riyadh x Al Faysaly

15h – Al Hilal x Al Hazm Rass

Serie A TIM

13h30 – Monza x Cagliari – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

15h45 – Parma x Torino – ESPN 2 e Disney+

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La Liga

16h – Getafe x Rayo Vallecano – Disney + e Prime Video

Premier League

16h – Tottenham x Coventry City – Disney +

Copa Libertadores feminina

17h – Cruzeiro x Bolívar – X Sports, Sportv e CazéTV

17h – Deportivo Cali x Nacional

21h – LDU Quito x Olimpia

21h – Libertad x Universidad de Chile

Série B

19h30 – Goiás x Náutico – ESPN e Disney+

Serie C1

15h30 – Giugliano x Foggia

15h30 – Cittadella x Arzignano Valchiampo

15h30 – Dolomiti Bellunesi x Trento

15h30 – Giana Erminio x Union Brescia

15h30 – Juventus II x Renate

Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa
Tottenham enfrenta o Coventry City nesta segunda-feira (19) pela Premier League (Foto: AFP)

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