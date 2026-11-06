Novorizontino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações
Novorizontino x Fortaleza: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Novorizontino e Fortaleza se enfrentam neste sábado (7), às 16h10 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Novorizontino vem de vitória por 2 x 1 contra o Operário-PR, pela Série B, em 1º de novembro. Já o Fortaleza empatou com o Atlético-GO por 0 a 0, pela Série B, em 2 de novembro.
Na tabela de classificação, o Novorizontino ocupa a 7ª colocação, com 52 pontos. O Fortaleza, por sua vez, está em 9º lugar, com 49 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h10 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 16h10
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 37
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Eduardo Brock, Carlinhos, Madson e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Diego Galo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.
Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Bastos, Kaio Henrique, Maílton e Jailson; Ryan, Pierre e Rodriguinho; Lucca Prior, Pedro Henrique e Chico da Costa.
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