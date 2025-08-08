menu hamburguer
Newcastle x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Equipes se enfrentam no St. James Park neste sábado (9)

Newcastle Atlético de Madrid onde assistir
imagem cameraNewcastle e Atlético de Madrid se enfrentam em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)
Lance!
Newcaslte (ING)
Dia 08/08/2025
17:36
  • Matéria
Newcastle e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (9), em amistoso de pré-temporada. A bola rola às 12h (de Brasília), no St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra, e terá transmissão de ESPN e Disney+.

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATM
Pré-temporada
Amistoso internacional
Data e Hora
Sábado, 9 de agosto de 2025, às 12h (de Brasília)
Local
St James Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Onde assistir
Disney +

Newcastle x Atlético de Madrid: como chegam as equipes?

O Newcastle faz o quinto e último amistoso de preparação para a temporada 2025/25. Os Magpies, inclusive, estiveram em campo na nesta sexta-feira (8) e cederam o empate por 2 a 2 Espanyol já nos minutos finais. Antes, ficaram no 1 a 1 com o Tottenham e foram derrotados por Celtic, Arsenal e pela seleção "All-Star" do Campeonato da Coreia do Sul.

O Atleti, por sua vez, faz apenas o segundo jogo, mas também encerra a pré-temporada neste sábado (9). No único amistoso após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, os Colchoneros perderam por 1 a 0 para o Porto.

➡️ Ex-Manchester City é condenado a dois anos de prisão por fraude; entenda

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Atlético de Madrid
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 12h (de Brasília);
📍 Local: St James Park, em Newcastle, na Inglaterra;
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Newcastle (Técnico: Filippo Inzaghi)
Pope; Trippier, Murphy, Harrison e Livramento; Joelinton, Hernes e Neave; Barnes, Gordon e Murphy.

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Erik ten Hag)
Oblak; Llorente; Le Normand; Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Gallagher e Almada; Baena e Júlian Álvarez.

Newcastle Atlético de Madrid onde assistir
Newcastle e Atlético de Madrid se enfrentam em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

