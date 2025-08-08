Com passagens por Manchester City e Borussia Dortmund, o ex-goleiro alemão Eike Immel foi condenado a dois anos e dois meses de prisão pelo Tribunal Distrital de Marburg, na Alemanha, por envolvimento em 107 casos de fraude. A informação é do jornal "Bild", da Alemanha.

As acusações incluem o não pagamento de empréstimos e a comercialização de ingressos falsos para partidas da Eurocopa de 2024. Em um dos episódios relatados, o ex-atleta de 64 anos vendeu entradas para jogos do torneio continental que jamais foram entregues aos compradores. Além disso, contraiu diversos empréstimos pessoais sem a intenção de quitá-los. Os prejuízos financeiros causados pelas fraudes somam aproximadamente 35 mil euros — cerca de R$ 210 mil na cotação atual.

Durante o julgamento, a defesa afirmou que Immel enfrenta dificuldades financeiras desde que declarou falência em 2008 — mais de uma década após encerrar sua carreira no futebol, em 1997. O advogado do ex-atleta o descreveu como um "ex-jogador fracassado, não um fraudador profissional".

Quem é Immel? 🧤

Ídolo do Borussia Dortmund, onde atuou por mais de uma década, Immel também defendeu as cores do Stuttgart e do Manchester City, clube no qual encerrou a carreira em 1997. Pela seleção alemã, integrou o elenco nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, ambas como goleiro reserva. Entre suas conquistas estão o título do Campeonato Alemão pelo Stuttgart na temporada 1991/92 e o título da Euro Sub-21 pela Die Mannschaft em 1982. Ao todo, disputou mais de 500 partidas como profissional.

