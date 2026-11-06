Náutico x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações
Náutico x CRB-AL: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Náutico e CRB-AL se enfrentam neste sábado (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Náutico venceu o Avaí por 1 a 0, em casa, pela Série B. Já o CRB-AL foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1, fora de casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Náutico ocupa a 14ª colocação, com 42 pontos. O CRB-AL, por sua vez, está em 15º lugar, com 40 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 21h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 37
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
Muriel; Igor Fernandes, Betão, Luiz Paulo e Arnaldo; Samuel, Auremir e B. Borasi; Luiz Felipe, Vinícius e Paulo Sérgio.
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Reverson, Lyncon, Bressan e Kevin; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Vinicius Nunes e Mikael.
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