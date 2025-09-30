Na Europa, brasileiro Leonardo Silva fala sobre seu bom momento na Eslováquia

Há diversos atletas oriundos do Brasil que se destacam no continente europeu. É o caso do brasileiro Leonardo Silva. Revelado no Paysandu, o jogador é um dos grandes nomes do MFK Snina, da Eslováquia, nas últimas temporadas. Leonardo atua de ponta e também de lateral. Ambidestro e com ótimas valências ofensivas, ele falou sobre a sua experiência no futebol local:

Leonardo Silva fala sobre adaptação

“Estou muito bem adaptado ao país, sempre fui bem tratado no dia a dia pelo clube e elenco e graças a Deus tenho realizado mais uma boa temporada junto ao grupo”.

Jogador polivalente e ambidestro, algo raro no futebol, Leonardo Silva tem ótima minutagem no MFK Snina. Na conversa ele falou sobre as suas características de jogo:

“Sempre tive facilidade para chutar com as duas pernas e isso naturalmente me abriu algumas portas. Além disso, sempre trabalhei forte para evoluir em aspectos táticos e físicos”.

Leonardo Silva, jogador do MFK Snina (Foto: Divulgação/MFK Snina)

