Futebol Internacional

Hakimi dá receita para parar Yamal em Barcelona x PSG

Marroquino minimiza desfalques do clube francês

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
13:34
Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League
Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)
Um dos destaques do PSG, Hakimi deu a receita para parar Lamine Yamal no duelo entre Barcelona e PSG, pela Champions League. Em coletiva, o marroquino demonstrou confiança em Nuno Mendes, mas ressaltou a importância da ajuda coletiva contra o espanhol.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não está do meu lado, mas acho que ele jogará contra o melhor lateral-esquerdo do mundo: Nuno Mendes. Acho que ele é capaz de parar Lamine (Yamal), como já fez com outros atacantes semelhantes. Tentaremos ajudar Nuno Mendes a evitar o mano a mano com Lamine, porque conhecemos as suas capacidades nessa área.

No confronto entre Barcelona e PSG, a equipe francesa contará com desfalques de peso, como Dembélé, Doué, Kvaratschelia e Marquinhos. Ainda assim, Hakimi minimizou a ausência do quarteto de olho no confronto da Champions League.

- Não muda muita coisa. São jogadores muito importantes, é verdade, mas temos um elenco muito sólido. Temos companheiros prontos para jogar e um grupo pronto para vencer o Barça.

Na última temporada, havia a expectativa da final da Champions League ser entre Barcelona e PSG, mas os culés foram eliminados na semifinal para a Inter de Milão.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Hakimi na véspera de Barcelona x PSG, pela Champions League
Hakimi na véspera de Barcelona x PSG, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

