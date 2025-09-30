Hakimi dá receita para parar Yamal em Barcelona x PSG

Um dos destaques do PSG, Hakimi deu a receita para parar Lamine Yamal no duelo entre Barcelona e PSG, pela Champions League. Em coletiva, o marroquino demonstrou confiança em Nuno Mendes, mas ressaltou a importância da ajuda coletiva contra o espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não está do meu lado, mas acho que ele jogará contra o melhor lateral-esquerdo do mundo: Nuno Mendes. Acho que ele é capaz de parar Lamine (Yamal), como já fez com outros atacantes semelhantes. Tentaremos ajudar Nuno Mendes a evitar o mano a mano com Lamine, porque conhecemos as suas capacidades nessa área.

continua após a publicidade

No confronto entre Barcelona e PSG, a equipe francesa contará com desfalques de peso, como Dembélé, Doué, Kvaratschelia e Marquinhos. Ainda assim, Hakimi minimizou a ausência do quarteto de olho no confronto da Champions League.

- Não muda muita coisa. São jogadores muito importantes, é verdade, mas temos um elenco muito sólido. Temos companheiros prontos para jogar e um grupo pronto para vencer o Barça.

continua após a publicidade

Na última temporada, havia a expectativa da final da Champions League ser entre Barcelona e PSG, mas os culés foram eliminados na semifinal para a Inter de Milão.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.