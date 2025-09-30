Jorginho, destaque do Kairat, conheceu entrevista ao jornal espanhol "AS" sobre sua expectativas para o duelo contra o Real Madrid pela segunda rodada da Champions League. O atacante português de 27 anos. O clube do Cazaquistão está em sua primeira participação no maior campeonato de clubes da Europa.

Kairat Almaty e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão. O jogo terá transmissão da TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

— Se você comparar o nível dos times por ranking, não deveríamos estar aqui. Se você perguntar, eles dirão que não pertencemos a este lugar… Mas ninguém joga na Liga dos Campeões por acaso — afirmou Jorginho

Em sua estreia em casa na Champions League, o Kairat enfrenta o maior vencedor da competição. Entretanto, Jorginho não se mostra intimidado com a grandeza do Real Madrid

— Para ser sincero, não importava muito para mim. Eu só queria ver mais rivais surgindo. Não por desrespeito ao Real Madrid nem nada, mas como escolher entre todos esses times no primeiro pote? Real Madrid, Barcelona, ​​City, Inter… Todos times incríveis. Como escolher? Não seria justo dizer: "Quero este ou aquele". Eu já estava onde queria estar, então pensei: não me importa quem venha — confessou Jorginho

— Passamos um pouco mais de tempo assistindo aos vídeos do Real Madrid. Para ver a dinâmica deles. Não fazia sentido ver o Mbappé descolando ou o Vinicius driblando — concluiu Jorginho

Real Madrid na Champions League

O Real Madrid chega para o duelo após goleada sofrida para o rival Atlético de Madrid, por 5 a 2, em La Liga.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

