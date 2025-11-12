Moldávia x Itália se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau (MOL), pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Sportv 2

A Moldávia entra em campo apenas para cumprir tabela, já sem chances de classificação. A equipe comandada por Lilian Popescu somou apenas um ponto em seis partidas e ocupa a lanterna do Grupo I, com saldo negativo de -22 gols. O único empate veio na rodada passada, diante da Estônia (1 a 1). Contra a Itália, o histórico é amplamente desfavorável: são seis derrotas em seis confrontos.

Ficha do jogo MOL ITA 9ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local Estádio Zimbru, em Chisinau (MOL) Árbitro Mykola Balakin (UCR) Assistentes Oleksandr Berkut (UCR) e Volodymyr Vysotskyy (UCR) Var Denys Shurman (UCR) Onde assistir

A Itália, por sua vez, vive ótima fase e segue firme na disputa pela vaga direta no Mundial. O time de Gennaro Gattuso é o vice-líder do grupo, com 15 pontos, três atrás da Noruega, e chega embalada por cinco vitórias consecutivas. O único desfalque é Nicolò Barella, suspenso, que deve ser substituído por Frattesi.

Tudo sobre o jogo entre Moldávia x Itália (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Moldávia 🆚 Itália

9ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Zimbru, em Chisinau (MOL)

👁️ Onde assistir: Sportv 2 (canal fechado)

🕴️ Arbitragem: Mykola Balakin (UCR)

🚩 Assistentes: Oleksandr Berkut (UCR) e Volodymyr Vysotskyy (UCR)

📺 VAR: Denys Shurman (UCR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🇲🇩 Moldávia (Técnico: Lilian Popescu)

Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Gherasimencov e Platica; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Postolachi e Nicolaescu.

🇮🇹 Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Locatelli, Frattesi e Tonali; Cambiaso, Raspadori e Retegui.

Moldávia x Itália pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

