Crystal Palace e Tottenham se enfrentam neste domingo (28), às 13h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Crystal Palace atravessa um momento de queda na temporada. A equipe comandada por Oliver Glasner está há quatro jogos sem vencer, vem de eliminação na Copa da Liga Inglesa e ocupa a oitava colocação da Premier League, com 26 pontos. Com elenco curto e vários problemas físicos, os Eagles tentam reagir diante de sua torcida.

continua após a publicidade

Ficha do jogo CRY TOT 18ª rodada Premier League Data e Hora domingo, 28 de dezembro, às 13h30 (de Brasília) Local Selhurst Park, em Londres (ING) Árbitro Jarred Gillett (ING) Assistentes Scott Ledger (ING) e Mark Scholes (ING) Var James Bell (ING) Onde assistir

O Tottenham vive cenário ainda mais delicado. Na 14ª posição, com 22 pontos, os Spurs acumulam apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e chegam pressionados após derrotas seguidas na liga. O técnico Thomas Frank lida com desfalques importantes e vê o confronto como fundamental para aliviar a pressão e se afastar da parte de baixo da tabela.

Tudo sobre Crystal Palace x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace 🆚 Tottenham

18ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Jarred Gillett (ING)

🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Mark Scholes (ING)

📺 VAR: James Bell (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Benitez; Hughes, Lacroix e Guehi; Canvot, Lerma, Wharton, Pino e Mitchell; Nketiah e Mateta.

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Porro, Dragusin, Van de Ven e Spence; Bentancur, Simon, Kudus, Bergvall e João Palhinha; Richarlison.

Crystal Palace x Tottenham pela Premier League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.