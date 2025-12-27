Crystal Palace x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
Crystal Palace e Tottenham se enfrentam neste domingo (28), às 13h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Crystal Palace atravessa um momento de queda na temporada. A equipe comandada por Oliver Glasner está há quatro jogos sem vencer, vem de eliminação na Copa da Liga Inglesa e ocupa a oitava colocação da Premier League, com 26 pontos. Com elenco curto e vários problemas físicos, os Eagles tentam reagir diante de sua torcida.
Ficha do jogo
O Tottenham vive cenário ainda mais delicado. Na 14ª posição, com 22 pontos, os Spurs acumulam apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e chegam pressionados após derrotas seguidas na liga. O técnico Thomas Frank lida com desfalques importantes e vê o confronto como fundamental para aliviar a pressão e se afastar da parte de baixo da tabela.
Tudo sobre Crystal Palace x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Tottenham
18ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Jarred Gillett (ING)
🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Mark Scholes (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Benitez; Hughes, Lacroix e Guehi; Canvot, Lerma, Wharton, Pino e Mitchell; Nketiah e Mateta.
⚪⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Porro, Dragusin, Van de Ven e Spence; Bentancur, Simon, Kudus, Bergvall e João Palhinha; Richarlison.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.
