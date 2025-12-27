menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Crystal Palace x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
19:16
Crystal Palace e Tottenham se enfrentam neste domingo (28), às 13h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Crystal Palace atravessa um momento de queda na temporada. A equipe comandada por Oliver Glasner está há quatro jogos sem vencer, vem de eliminação na Copa da Liga Inglesa e ocupa a oitava colocação da Premier League, com 26 pontos. Com elenco curto e vários problemas físicos, os Eagles tentam reagir diante de sua torcida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Benitez; Hughes, Lacroix e Guehi; Canvot, Lerma, Wharton, Pino e Mitchell; Nketiah e Mateta.

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Porro, Dragusin, Van de Ven e Spence; Bentancur, Simon, Kudus, Bergvall e João Palhinha; Richarlison.

