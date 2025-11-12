menu hamburguer
Santos x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações ao jogo do Paulistão Feminino

Confira todas as informações do duelo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
16:11
Santos x Palmeiras pelo Paulistão Feminino (Arte: Lance!)
imagem cameraSantos x Palmeiras pelo Paulistão Feminino (Arte: Lance!)
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo UOL Play (streaming). ➡️Clique para assistir na UOL Play

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Santos chega embalado após duas vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 4 a 1 sobre o Realidade Jovem. As Sereias da Vila ocupam a 5ª colocação, com 15 pontos, e ainda sonham com vaga nas semifinais do estadual — estão a apenas dois pontos do G4.

Ficha do jogo

Santos-escudo-onde-assistir
SAN
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
13ª rodada
Campeonato Paulista Feminino
Data e Hora
quinta-feira, 13 de novembro, às 15h (de Brasília)
Local
Arena Inamar, em Diadema (SP)
Árbitro
Onde assistir

O Palmeiras vive grande fase e já está classificado para a próxima etapa do torneio. Vice-líder com 26 pontos, a equipe comandada por Ricardo Belli soma oito vitórias, dois empates e duas derrotas. As Palestrinas estão invictas há seis jogos e vêm de empate por 0 a 0 com o Corinthians.

Tudo sobre o jogo entre Santos x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos 🆚 Palmeiras
13ª rodada – Campeonato Paulista Feminino

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Arena Inamar, em Diadema (SP)
👁️ Onde assistir: UOL Play (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos (Técnica: Karen Xavier)
Evellyn Marques; Pardal, Ana Alice, Nicole Marussi e Larissa Vasconcelos; Júlia Daltoé, Nath Pitbull e Suzane Pires; Laryh, Carol Baiana e Larissa Vasconcelos.

🟢 Palmeiras (Técnico: Ricardo Belli)
Katherine Tapia; Poliana, Fernanda Palermo, Patrícia Maldaner e Andressinha; Ingryd, Brena e Rhayanna; Raíssa Bahia, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.

