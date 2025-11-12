Santos x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações ao jogo do Paulistão Feminino
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo UOL Play (streaming). ➡️Clique para assistir na UOL Play
O Santos chega embalado após duas vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 4 a 1 sobre o Realidade Jovem. As Sereias da Vila ocupam a 5ª colocação, com 15 pontos, e ainda sonham com vaga nas semifinais do estadual — estão a apenas dois pontos do G4.
Ficha do jogo
O Palmeiras vive grande fase e já está classificado para a próxima etapa do torneio. Vice-líder com 26 pontos, a equipe comandada por Ricardo Belli soma oito vitórias, dois empates e duas derrotas. As Palestrinas estão invictas há seis jogos e vêm de empate por 0 a 0 com o Corinthians.
Tudo sobre o jogo entre Santos x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Santos 🆚 Palmeiras
13ª rodada – Campeonato Paulista Feminino
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Arena Inamar, em Diadema (SP)
👁️ Onde assistir: UOL Play (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Santos (Técnica: Karen Xavier)
Evellyn Marques; Pardal, Ana Alice, Nicole Marussi e Larissa Vasconcelos; Júlia Daltoé, Nath Pitbull e Suzane Pires; Laryh, Carol Baiana e Larissa Vasconcelos.
🟢 Palmeiras (Técnico: Ricardo Belli)
Katherine Tapia; Poliana, Fernanda Palermo, Patrícia Maldaner e Andressinha; Ingryd, Brena e Rhayanna; Raíssa Bahia, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.
