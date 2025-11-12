Realidade Jovem e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (13), em jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP), e terá transmissão ao vivo do SporTV. ➡️Clique para assistir ao SporTV

Ficha do jogo REA SÃO 13ª rodada Campeonato Paulista Feminino Data e Hora Quinta-feira, 13 de novembro, às 20h (de Brasília) Local Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

O São Paulo busca confirmar sua vaga nas semifinais do estadual. O Tricolor chega embalado após golear o Taubaté por 6 a 0 na última rodada, resultado que o colocou na quarta colocação, com 17 pontos, dentro da zona de classificação. Para garantir matematicamente a vaga, o time comandado por Lucas Piccinato precisa vencer o lanterna Realidade Jovem e torcer contra Santos e Red Bull Bragantino, que ainda disputam o G4.

O Realidade Jovem, por outro lado, faz campanha modesta. A equipe de São José do Rio Preto soma apenas um ponto em 12 partidas, com 11 derrotas e um empate, e já está eliminada da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Realidade Jovem 🆚 São Paulo

13ª rodada – Campeonato Paulista Feminino

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)

🎟️ Ingressos: entrada gratuita

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Realidade Jovem (Técnica: Sabrina Hajnal)

Mell Beatriz; Izabela Sales, Alessandra Santos, Sabrina Hajnal e Letícia Albuquerque; Stella Queiroz, Naely Macedo, Edivania Rodrigues e Miriele Rosa; Emily Silva e Ingrid Silva

⚪🔴⚫ São Paulo (Técnico: Lucas Piccinato)

Carlinha; Isabelle Guimarães, Anny, Kaká e Carol Gil; Maressa, Karla Alves, Camilinha, Giovanna Crivelari e Duda Serrana; Aline Millene

(Arte: Lance!)

