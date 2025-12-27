Rafinha, ex-Flamengo, se manifestou publicamente sobre a indefinição envolvendo a renovação do técnico Filipe Luís. Neste sábado (27), na zona mista do Jogo das Estrelas do Zico, no Maracanã, O ex-companheiro de Filipe declarou torcida pela permanência.

— Eu gostaria muito que ele ficasse. Queria muito que ele continuasse no Flamengo. O Filipe tem a cara do Flamengo, tem identificação com o clube, é flamenguista e acho que a qualidade como treinador ele já provou. Claro que ele tem que provar muito mais porque é jovem, mas acho que o clube tem sim que valorizar. Ser campeão é muito difícil e ele conseguiu, tem que ter sim uma valorização, quando ele fez o primeiro contrato dele, todo mundo sabe que ele falou "me dá o contrato que eu assino", agora é hora de valorizar um pouquinho ele — disse Rafinha, que seguiu:

— Acho que o clube tem que valorizar, às vezes não da maneira que uma das partes exige, mas tem que ter uma valorização, sim, com certeza. Mas tenho certeza que o presidente é esperto, inteligente, ele vai valorizar sim o Felipe. Não precisa ser exageradamente, mas tem que valorizar sim, porque ganhar Libertadores e Brasileirão não é para qualquer um, e ele conseguiu isso. "Ah, mas o time do Flamengo é fácil", não é fácil não, é muito difícil ganhar — completou.

Flamengo e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.



Flamengo avança por Vitão, do Internacional

Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.