menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atalanta x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
19:32
Atalanta x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
imagem cameraAtalanta x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atalanta e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (28), às 16h45 (de Brasília), na New Balance Arena, em Bérgamo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Atalanta chega embalada após vencer o Genoa por 1 a 0 fora de casa na última rodada da Serie A. Mesmo com a recente sequência positiva, a equipe comandada por Raffaele Palladino ocupa a nona colocação, com 22 pontos, e vê o confronto como fundamental para se aproximar da zona de classificação às competições europeias.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo-ATALANTA
LUN
Inter de Milão-escudo-onde-assistir
JUV
17ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
domingo, 28 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
New Balance Arena, em Bérgamo (ITA)
Árbitro
Federico La Penna (ITA)
Assistentes
Peretti (ITA) e Colarossi (ITA)
Var
Abisso (ITA)
Onde assistir

Do outro lado, a Inter de Milão entra em campo para defender a liderança do Campeonato Italiano. Com 33 pontos, a equipe nerazzurra tem vantagem mínima sobre Milan e Napoli e sabe que não pode vacilar fora de casa. Mesmo com algumas ausências no elenco, o time aposta no bom momento de Lautaro Martínez e na solidez coletiva para seguir no topo da tabela.

Tudo sobre Atalanta x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Atalanta 🆚 Inter de Milão
17ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: New Balance Arena, em Bérgamo (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Rosario Abisso (ITA)
🚩 Assistentes: Alessio Berti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; De Roon, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson e Bernasconi; Maldini, De Ketelaere e Scamacca.

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

Atalanta x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
Atalanta x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias