Atalanta e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (28), às 16h45 (de Brasília), na New Balance Arena, em Bérgamo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

A Atalanta chega embalada após vencer o Genoa por 1 a 0 fora de casa na última rodada da Serie A. Mesmo com a recente sequência positiva, a equipe comandada por Raffaele Palladino ocupa a nona colocação, com 22 pontos, e vê o confronto como fundamental para se aproximar da zona de classificação às competições europeias.

Do outro lado, a Inter de Milão entra em campo para defender a liderança do Campeonato Italiano. Com 33 pontos, a equipe nerazzurra tem vantagem mínima sobre Milan e Napoli e sabe que não pode vacilar fora de casa. Mesmo com algumas ausências no elenco, o time aposta no bom momento de Lautaro Martínez e na solidez coletiva para seguir no topo da tabela.

Tudo sobre Atalanta x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atalanta 🆚 Inter de Milão

17ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: New Balance Arena, em Bérgamo (ITA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Rosario Abisso (ITA)

🚩 Assistentes: Alessio Berti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)

Carnesecchi; De Roon, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson e Bernasconi; Maldini, De Ketelaere e Scamacca.

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

Atalanta x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

