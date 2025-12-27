Atalanta x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Atalanta e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (28), às 16h45 (de Brasília), na New Balance Arena, em Bérgamo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Crystal Palace x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Onde Assistir27/12/2025
- Onde Assistir
Cremonese x Napoli: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Onde Assistir27/12/2025
- Onde Assistir
Milan x Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Onde Assistir27/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Atalanta chega embalada após vencer o Genoa por 1 a 0 fora de casa na última rodada da Serie A. Mesmo com a recente sequência positiva, a equipe comandada por Raffaele Palladino ocupa a nona colocação, com 22 pontos, e vê o confronto como fundamental para se aproximar da zona de classificação às competições europeias.
Ficha do jogo
Do outro lado, a Inter de Milão entra em campo para defender a liderança do Campeonato Italiano. Com 33 pontos, a equipe nerazzurra tem vantagem mínima sobre Milan e Napoli e sabe que não pode vacilar fora de casa. Mesmo com algumas ausências no elenco, o time aposta no bom momento de Lautaro Martínez e na solidez coletiva para seguir no topo da tabela.
Tudo sobre Atalanta x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atalanta 🆚 Inter de Milão
17ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: New Balance Arena, em Bérgamo (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Rosario Abisso (ITA)
🚩 Assistentes: Alessio Berti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; De Roon, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson e Bernasconi; Maldini, De Ketelaere e Scamacca.
⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias