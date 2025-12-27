menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Cremonese x Napoli: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
18:54
Cremonese x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
imagem cameraCremonese x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cremonese e Napoli se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Stadio Giovanni Zini, em Cremona, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Cremonese chega para o confronto ocupando a 11ª colocação da Serie A, com 21 pontos. A equipe vem de um empate sem gols contra a Lazio fora de casa e busca aproveitar o fator mandante para se manter distante da parte de baixo da tabela. O time aposta em um jogo mais equilibrado e organizado defensivamente para tentar surpreender.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Cremonese escudo onde assistir
CRE
Escudo-NAPOLI
NAP
17ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
domingo, 28 de dezembro, às 11h (de Brasília)
Local
Stadio Giovanni Zini, em Cremona (ITA)
Árbitro
Maurizio Mariani (ITA)
Assistentes
Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
Var
Lorenzo Maggioni (ITA) e Simone Sozza (ITA)
Onde assistir

Já o Napoli tenta reagir após a derrota para a Udinese na última rodada. Terceiro colocado com 31 pontos, o time napolitano está a dois da líder Inter de Milão e vê o duelo como fundamental para seguir na briga pelo topo. Mesmo com desfalques importantes, a equipe confia no bom momento ofensivo e no talento individual para buscar os três pontos fora de casa.

Tudo sobre Cremonese x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cremonese 🆚 Napoli
17ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Giovanni Zini, em Cremona (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
📺 VAR: Lorenzo Maggioni (ITA) e Simone Sozza (ITA)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Cremonese (Técnico: Davide Nicola)
Audero; Terracciano, Baschirotto e Folino; Barbieri, Grassi, Bondo e Pezzella; Dennis Johnsen, Bonazzoli e Vardy.

🔵🔵 Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani e Juan; Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola; David Neres, Hojlund e Elmas.

Cremonese x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)
Cremonese x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias