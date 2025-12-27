Cremonese x Napoli: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Cremonese e Napoli se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Stadio Giovanni Zini, em Cremona, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Cremonese chega para o confronto ocupando a 11ª colocação da Serie A, com 21 pontos. A equipe vem de um empate sem gols contra a Lazio fora de casa e busca aproveitar o fator mandante para se manter distante da parte de baixo da tabela. O time aposta em um jogo mais equilibrado e organizado defensivamente para tentar surpreender.
Ficha do jogo
Já o Napoli tenta reagir após a derrota para a Udinese na última rodada. Terceiro colocado com 31 pontos, o time napolitano está a dois da líder Inter de Milão e vê o duelo como fundamental para seguir na briga pelo topo. Mesmo com desfalques importantes, a equipe confia no bom momento ofensivo e no talento individual para buscar os três pontos fora de casa.
Tudo sobre Cremonese x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Cremonese 🆚 Napoli
17ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Giovanni Zini, em Cremona (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
📺 VAR: Lorenzo Maggioni (ITA) e Simone Sozza (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Cremonese (Técnico: Davide Nicola)
Audero; Terracciano, Baschirotto e Folino; Barbieri, Grassi, Bondo e Pezzella; Dennis Johnsen, Bonazzoli e Vardy.
🔵🔵 Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani e Juan; Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola; David Neres, Hojlund e Elmas.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
