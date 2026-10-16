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Mirassol x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Mirassol x Internacional: pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 16:44
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Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Internacional
Onde assistir ao vivo a partida entre Mirassol e Internacional pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere e do Sportv. ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Mirassol vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, também fora de casa, na 29ª rodada. Já o Internacional vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão Série A. Na rodada anterior, venceu o Corinthians por 2 a 1, em casa.

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Ficha do jogo

Escudo Mirassol
MIR
Escudo do Internacional
INT
Brasileirão
31ª rodada
Data e Hora
16 de Outubro, às 20h
Local
Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
Árbitro
Onde assistir

Escalações prováveis

🟡Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Willian Machado, Victor Luís, Reinaldo e Daniel Borges; Chico, Shaylon e Denilson; Gustavo Silva, Alesson e Bruno Santos.

🔴Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Anthoni; Juninho, G. Mercado, B. Aguirre e A. Bernabéi; Bruno Gomes, Paulinho Paula e R. Villagra; Alan Patrick, Vitinho e Alerrandro.

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Confrontos diretos entre Mirassol e Chapecoense

A história entre Internacional e Mirassol é curta, com apenas três confrontos oficiais. O primeiro ocorreu em 18 de maio de 2025, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão, e terminou empatado em 1 a 1.

O segundo encontro aconteceu em 15 de outubro de 2025, no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu por 3 a 1, com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba, enquanto Thiago Maia descontou para o Internacional.

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Pelo primeiro turno desta edição do Campeonato, o Mirassol saiu vencedor do Beira-Rio por 2 a 1.

No retrospecto geral, o Mirassol duas vitórias e um empate. O Internacional ainda não venceu o adversário em jogos oficiais.

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