Mirassol x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Mirassol x Internacional: pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.
Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere e do Sportv. ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Mirassol vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, também fora de casa, na 29ª rodada. Já o Internacional vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão Série A. Na rodada anterior, venceu o Corinthians por 2 a 1, em casa.
Ficha do jogo
Escalações prováveis
🟡Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Willian Machado, Victor Luís, Reinaldo e Daniel Borges; Chico, Shaylon e Denilson; Gustavo Silva, Alesson e Bruno Santos.
🔴Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Anthoni; Juninho, G. Mercado, B. Aguirre e A. Bernabéi; Bruno Gomes, Paulinho Paula e R. Villagra; Alan Patrick, Vitinho e Alerrandro.
Confrontos diretos entre Mirassol e Chapecoense
A história entre Internacional e Mirassol é curta, com apenas três confrontos oficiais. O primeiro ocorreu em 18 de maio de 2025, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão, e terminou empatado em 1 a 1.
O segundo encontro aconteceu em 15 de outubro de 2025, no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu por 3 a 1, com gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba, enquanto Thiago Maia descontou para o Internacional.
Pelo primeiro turno desta edição do Campeonato, o Mirassol saiu vencedor do Beira-Rio por 2 a 1.
No retrospecto geral, o Mirassol duas vitórias e um empate. O Internacional ainda não venceu o adversário em jogos oficiais.
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