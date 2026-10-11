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Veja gol em Grêmio x Internacional: Vitinho abre o placar

Equipes se enfrentam neste domingo (11), na Arena do Grêmio

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 18:08
Supervisionado porAndré Carbone,
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Vitinho abriu o placar em Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro
Vitinho abriu o placar em Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Grêmio e Internacional estão se enfrentando neste domingo (11), na Arena do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Aos 34 minutos da primeira etapa, Vitinho vê Weverton adiantado e encobre o goleiro do Grêmio para abrir o placar.

Veja o gol:

Os rivais entram no clássico na zona de rebaixamento. O Grêmio está em 18º lugar com 30 pontos, um atrás do Inter, o 17º

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A situação não é nem perto de ser tranquila para nenhum dos dois times, mas a do Grêmio é um pouco pior. Com 30 pontos, o tricolor gaúcho ocupa a 18ª colocação e joga em casa. Se não vencer, seguirá atrás do rival na tabela e terá somente mais quatro jogos em casa, e isso num contexto em que não venceu nenhum jogo como visitante. Ou seja, teria que obrigatoriamente somar pontos fora de casa para chegar aos 45 pontos, considerado ponto de corte seguro para não cair.

O Inter vai para o Gre-Nal com histórico recente ruim na Arena do Grêmio. O time perdeu os dois clássicos disputados na casa do rival este ano, com seis gols sofridos e apenas um marcado. Um empate neste domingo não seria exatamente um péssimo resultado, mas não deixaria de ser ruim, já que inevitavelmente manteria o time no Z-4.

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