Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram em campo às 18h30 deste domingo
Mirassol e Bahia entram em campo às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, em confronto direto válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.
O Tricolor baiano tem 36 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Brasileirão, enquanto o Leão é o sexto, com 32.
Ficha do jogo
Como vem o Mirassol?
Sob o comando de Rafael Guanaes, o Mirassol contrariou as estatísticas e engatou uma boa sequência que o colocou na parte de cima da tabela do Brasileirão. Para se ter uma ideia do feito do Leão, o time tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, justamente contra o líder Flamengo, no Maracanã. São três derrotas ao todo no campeonato, que coroam uma campanha muito regular. O Mirassol, inclusive, deve oferecer muitas dificuldades ao Bahia, já que ainda não perdeu em casa pelo Brasileirão (são cinco vitórias e quatro empates).
Sem suspensos, a equipe tem baixas no departamento médico, a exemplo dos meias Gabriel e Roni. Já Yago Felipe, que pertence ao Bahia, não pode jogar por questões contratuais. A boa notícia é que o meia Shaylon e o atacante Renato Marques estão regularizados e podem estrear pelo Leão.
Como chega o Bahia?
Se em casa a invencibilidade impera nesta Série A, o Tricolor vai colocar à prova seu poderio diante de um mandante indigesto e conta com jogadores que vivem grande momento para conquistar três pontos e encostar ainda mais no líderes, a exemplo de Luciano Juba e Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira. Vale lembrar que a equipe de Rogério Ceni preserva uma invencibilidade de nove jogos no Brasileirão.
Os reforços Luiz Gustavo, Sanabria e João Paulo estão à disposição para jogar o Campeonato Brasileiro e podem estrar com a camisa tricolor. Por outro lado, Ademir, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araujo, Fredi Lippert, Erick e Kanu seguem em tratamento no departamento médico.
Confira arbitragem e onde assistir Mirassol x Bahia
MIRASSOL X BAHIA
22ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Maião, Mirassol;
📺 Onde assistir Mirassol x Bahia: Premiere;
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);
Prováveis escalações
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo (Ronaldo); Arias, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Kayky, Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).
