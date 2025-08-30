menu hamburguer
Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes entram em campo às 18h30 deste domingo

Mirassol e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraMirassol e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: arte / Lance!)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 30/08/2025
18:26
Atualizado há 2 minutos
Mirassol e Bahia entram em campo às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, em confronto direto válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

O Tricolor baiano tem 36 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Brasileirão, enquanto o Leão é o sexto, com 32.

Ficha do jogo

Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Brasileirão
22ª rodada
Data e Hora
Domingo, 31 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Maião, Mirassol
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

+ Muito além de Jean Lucas: Bahia tem histórico de convocações para seleções de base

Como vem o Mirassol?

Sob o comando de Rafael Guanaes, o Mirassol contrariou as estatísticas e engatou uma boa sequência que o colocou na parte de cima da tabela do Brasileirão. Para se ter uma ideia do feito do Leão, o time tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, justamente contra o líder Flamengo, no Maracanã. São três derrotas ao todo no campeonato, que coroam uma campanha muito regular. O Mirassol, inclusive, deve oferecer muitas dificuldades ao Bahia, já que ainda não perdeu em casa pelo Brasileirão (são cinco vitórias e quatro empates).

Sem suspensos, a equipe tem baixas no departamento médico, a exemplo dos meias Gabriel e Roni. Já Yago Felipe, que pertence ao Bahia, não pode jogar por questões contratuais. A boa notícia é que o meia Shaylon e o atacante Renato Marques estão regularizados e podem estrear pelo Leão.

Rafael Guanaes tecnico do Mirassol durante partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como chega o Bahia?

Se em casa a invencibilidade impera nesta Série A, o Tricolor vai colocar à prova seu poderio diante de um mandante indigesto e conta com jogadores que vivem grande momento para conquistar três pontos e encostar ainda mais no líderes, a exemplo de Luciano Juba e Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira. Vale lembrar que a equipe de Rogério Ceni preserva uma invencibilidade de nove jogos no Brasileirão.

Os reforços Luiz Gustavo, Sanabria e João Paulo estão à disposição para jogar o Campeonato Brasileiro e podem estrar com a camisa tricolor. Por outro lado, Ademir, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araujo, Fredi Lippert, Erick e Kanu seguem em tratamento no departamento médico.

+ Lateral do Bahia é o segundo atleta que atua no Brasil convocado à seleção da Colômbia

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Confira arbitragem e onde assistir Mirassol x Bahia

MIRASSOL X BAHIA
22ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Maião, Mirassol;
📺 Onde assistir Mirassol x Bahia: Premiere;
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);

Prováveis escalações

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo (Ronaldo); Arias, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Kayky, Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

