Flamengo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira
Flamengo e Racing, da Argentina, se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Globopplay. Clique para assistir no Globoplay.
Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.
Ficha do jogo
Como chega o Flamengo
O Flamengo, em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), chega com moral para a partida desta quarta-feira. Afinal, vem de vitória por 3 a 2 em cima do Palmeiras no final de semana, em partida que contou com os dois líderes do Brasileirão. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa no Maracanã para o primeiro compromisso das semifinais.
O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. Já o zagueiro Léo Ortiz, com um estiramento do ligamento do tornozelo direito, é dúvida. Se ele não ficar à disposição, Danilo jogará ao lado de Léo Pereira na defesa.
De La Cruz, que ficou fora da partida contra o Palmeiras, pode retornar no jogo no Maracanã contra o time argentino.
Como chega o Racing
O Racing, campeão em 1967, não contará com Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres, lesionados. O último, inclusive, passou por cirurgia no joelho direito nesta terça-feira. Além disso, Rojas, recém-recuperado de problema na coxa direita, é dúvida no time titular.
Gustavo Costas, técnico do Racing e ex-jogador do clube argentino, definiu, nas vésperas da partida no Maracanã, a busca pelo título da Libertadores como um sonho.
— Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho — afirmou o treinador.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores
FLAMENGO X RACING
Libertadores - Jogo de ida das semifinais
📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV
🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
📺 VAR: Calos Orbe (EQU)
⚽ Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.
