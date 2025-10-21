Flamengo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo e Racing, da Argentina, se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Globopplay. Clique para assistir no Globoplay.

Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Ficha do jogo FLA RAC Libertadores Semifinais - Jogo de ida Data e Hora quarta-feira às 21h30 (horário de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN) Var Calos Orbe (EQU) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Flamengo, em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), chega com moral para a partida desta quarta-feira. Afinal, vem de vitória por 3 a 2 em cima do Palmeiras no final de semana, em partida que contou com os dois líderes do Brasileirão. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa no Maracanã para o primeiro compromisso das semifinais.

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. Já o zagueiro Léo Ortiz, com um estiramento do ligamento do tornozelo direito, é dúvida. Se ele não ficar à disposição, Danilo jogará ao lado de Léo Pereira na defesa.

De La Cruz, que ficou fora da partida contra o Palmeiras, pode retornar no jogo no Maracanã contra o time argentino.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chega o Racing

O Racing, campeão em 1967, não contará com Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres, lesionados. O último, inclusive, passou por cirurgia no joelho direito nesta terça-feira. Além disso, Rojas, recém-recuperado de problema na coxa direita, é dúvida no time titular.

Gustavo Costas, técnico do Racing e ex-jogador do clube argentino, definiu, nas vésperas da partida no Maracanã, a busca pelo título da Libertadores como um sonho.

— Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho — afirmou o treinador.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

