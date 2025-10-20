Copenhagen x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Copenhagen e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague (DIN), pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max
Relacionadas
- Onde Assistir
Gilloise x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
- Onde Assistir
PSV x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
- Onde Assistir
Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Jogando em casa, o Copenhagen tenta reagir na competição após um início difícil. A equipe dinamarquesa somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas – resultado de um empate e uma derrota – e busca a vitória para tentar dar a volta por cima na Fase de Liga da Champions League
Ficha do jogo
O Borussia Dortmund, por outro lado, chega em situação mais confortável. O time alemão está Invicto e ocupa a 7ª colocação geral da Fase de Liga. A equipe de Niko Kovač, no entanto, vem de um resultado ruim, pois perdeu por 2 a 1 no Der Klassiker, e busca retornar o bom futebol na rodada de Champions League
Tudo sobre o jogo entre Copenhagen x Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Copenhagen 🆚 Borussia Dortmund
3ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie (NED)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED)
📺 VAR: Pol van Boekel (NED)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup)
Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Suzuki; Robert, Madsen, Lerager e Larsson; Elyounoussi e Claesson.
🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Edin Terzić)
Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck e Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer e Ryerson; Brandt, Adeyemi e Guirassy.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias