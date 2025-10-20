Copenhagen e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague (DIN), pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max



Jogando em casa, o Copenhagen tenta reagir na competição após um início difícil. A equipe dinamarquesa somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas – resultado de um empate e uma derrota – e busca a vitória para tentar dar a volta por cima na Fase de Liga da Champions League

Ficha do jogo COP DOR 3ª rodada Champions League Data e Hora terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília) Local Estádio Parken, em Copenhague (DIN) Árbitro Danny Makkelie (NED) Assistentes Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED) Var Pol van Boekel (NED) Onde assistir

O Borussia Dortmund, por outro lado, chega em situação mais confortável. O time alemão está Invicto e ocupa a 7ª colocação geral da Fase de Liga. A equipe de Niko Kovač, no entanto, vem de um resultado ruim, pois perdeu por 2 a 1 no Der Klassiker, e busca retornar o bom futebol na rodada de Champions League

Tudo sobre o jogo entre Copenhagen x Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Copenhagen 🆚 Borussia Dortmund

3ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie (NED)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED)

📺 VAR: Pol van Boekel (NED)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup)

Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Suzuki; Robert, Madsen, Lerager e Larsson; Elyounoussi e Claesson.

🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Edin Terzić)

Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck e Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer e Ryerson; Brandt, Adeyemi e Guirassy.

Copenhagen x Borussia Dortmund pela Champions League (Arte: Lance!)

