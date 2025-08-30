Um dos assuntos mais celebrados desta última semana no Bahia foi a convocação merecida de Jean Lucas para a seleção brasileira principal, o primeiro jogador do clube a vestir a Amarelinha depois de 34 anos. Mas esse é o resultado de um processo em construção que começa a dar frutos desde a base, não à toa o Tricolor bateu recordes de convocações na sua história ao considerar todas as categorias.

Com as contratações recentes dos jovens Kauê Furquim, ex-Corinthians, e Luiz Gustavo, ex-Vasco, o Bahia chegou ao número de 13 jogadores com 20 anos ou menos que já foram convocados para a seleção brasileira de base, um número recorde na história da instituição.

Kauê Furquim em ação pelo Tricolor (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Confira abaixo todos os jogadores da base do Bahia já convocados:

GOLEIROS:

Victor (2006);

Jampa (2008);

DEFENSORES:

Zé Guilherme (2005);

Luiz Gustavo (2006);

Leonidas (2010);

MEIO CAMPISTAS:

Sidney (2006);

Roger (2007);

Anthony (2008);

Keven (2009);

Daniel David (2010);

ATACANTES:

Dell (2008);

Ruan Pablo (2008);

Kauê Furquim (2009).

Desse grupo, os atletas Zé Guilherme, Sidney, Roger, Dell e Ruan Pablo já representaram o Tricolor no time profissional, tamanho o destaque deles na base. O trio Dell, Ruan Pablo e Jampa, inclusive, foram heróis do título brasileiro no Sul-Americano Sub-17 deste ano e são constantemente convocados.

A cada ano, o Bahia investe mais na formação de atletas e busca jogadores de fora para desenvolvê-los nas dependências do clube. Os dois exemplos mais recentes são as compras de Kauê e Luiz Gustavo, duas das maiores promessas da base de Corinthians e Vasco, respectivamente, que agora são a materialização dessa nova filosofia do Tricolor e do Grupo City.

