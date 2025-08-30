Muito além de Jean Lucas: Bahia tem histórico de convocações para seleções de base
Treze jogadores que estão na base do Tricolor já foram convocados
Um dos assuntos mais celebrados desta última semana no Bahia foi a convocação merecida de Jean Lucas para a seleção brasileira principal, o primeiro jogador do clube a vestir a Amarelinha depois de 34 anos. Mas esse é o resultado de um processo em construção que começa a dar frutos desde a base, não à toa o Tricolor bateu recordes de convocações na sua história ao considerar todas as categorias.
Com as contratações recentes dos jovens Kauê Furquim, ex-Corinthians, e Luiz Gustavo, ex-Vasco, o Bahia chegou ao número de 13 jogadores com 20 anos ou menos que já foram convocados para a seleção brasileira de base, um número recorde na história da instituição.
Confira abaixo todos os jogadores da base do Bahia já convocados:
GOLEIROS:
Victor (2006);
Jampa (2008);
DEFENSORES:
Zé Guilherme (2005);
Luiz Gustavo (2006);
Leonidas (2010);
MEIO CAMPISTAS:
Sidney (2006);
Roger (2007);
Anthony (2008);
Keven (2009);
Daniel David (2010);
ATACANTES:
Dell (2008);
Ruan Pablo (2008);
Kauê Furquim (2009).
Desse grupo, os atletas Zé Guilherme, Sidney, Roger, Dell e Ruan Pablo já representaram o Tricolor no time profissional, tamanho o destaque deles na base. O trio Dell, Ruan Pablo e Jampa, inclusive, foram heróis do título brasileiro no Sul-Americano Sub-17 deste ano e são constantemente convocados.
A cada ano, o Bahia investe mais na formação de atletas e busca jogadores de fora para desenvolvê-los nas dependências do clube. Os dois exemplos mais recentes são as compras de Kauê e Luiz Gustavo, duas das maiores promessas da base de Corinthians e Vasco, respectivamente, que agora são a materialização dessa nova filosofia do Tricolor e do Grupo City.
