Milton Keynes Dons x Swindon Town: onde assistir, horário e escalações
Milton Keynes Dons x Swindon Town: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:21
Milton Keynes Dons e Swindon Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Stadium MK, em Milton Keynes, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Na tabela da FA Cup 2026/2027, as posições e os pontos das equipes não foram informados, pois a competição está em sua fase inicial.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadium MK, Milton Keynes, Buckinghamshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h
Local: Stadium MK, Milton Keynes, Buckinghamshire
Fase: Fase 1
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