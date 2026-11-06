Milton Keynes Dons x Swindon Town: onde assistir, horário e escalações

Milton Keynes Dons e Swindon Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Stadium MK, em Milton Keynes, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Na tabela da FA Cup 2026/2027, as posições e os pontos das equipes não foram informados, pois a competição está em sua fase inicial.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Stadium MK, Milton Keynes, Buckinghamshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Stadium MK, Milton Keynes, Buckinghamshire

Fase: Fase 1