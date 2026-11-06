Mansfield Town x Macclesfield: onde assistir, horário e escalações

Mansfield Town e Macclesfield se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no One Call Stadium, em Mansfield, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Macclesfield venceu o Anstey Nomads por 3 a 0 fora de casa, pela FA Cup, na fase de Replays classificatórios da 4ª rodada, em 20 de outubro. Já o Mansfield Town não tem registro recente de partida na base de dados para este período. Pelo campeonato principal, a equipe Macclesfield avançou com vitória na última rodada da FA Cup.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: One Call Stadium, Mansfield, Nottinghamshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: One Call Stadium, Mansfield, Nottinghamshire

Fase: Fase 1